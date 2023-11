Aleix Espargaro: 'Con Jorge Martin fino alla morte!'. A Valencia gara thriller per Bagnaia

E' tutto pronto per il finale di stagione in MotoGp. Come da calendario 2023 il campionato si chiuderà domani a Valencia, ultimo Gp dell'anno prima di decretare chi sarà il vincitore.

Al momento è in vantaggio Pecco Bagnaia, 21 punti in più rispetto a Jorge Martin, ma tutto può succedere visto che il campione del mondo su Ducati del 2022 correrà nella 'Fossa dei Leoni', nella casa dello spagnolo del team Pramac.

Martin potrà godere del tifo dei propri connazionali e nel contempo dell'appoggio dei piloti natii in Spagna, a cominciare da Aleix Espargaro che nelle scorse ore ha messo subito in chiaro le cose.

Attraverso un post pubblicato su Instagram ha infatti scritto: “Ora più che mai, sino alla morte – parole riportate da MowMag.com - sto con il #teamMartin a Valencia! Una stagione da evidenziare, con una crescita come pilota degna di un campione. Sono molto orgoglioso, ho imparato tanto da te quest’anno! Ti adoro fratellino/figlio”.

Aleix Espargaro ha poi ribadito il concetto intervistato dai microfoni degli spagnoli di Marca, spiegando: “Trentasette punti sono tanti, Jorge deve crederci, perché non sono più solo venticinque come negli anni passati – ha detto, come si legge ancora su MowMag - recuperare ventuno punti su trentasette mi sembra più possibile in un circuito piccolo come Valencia. Jorge ha una sola opzione: andare avanti, attaccare. Direi che se Pecco avesse avuto un vantaggio di dieci o dodici punti sarebbe stato sicuramente più facile, ma penso che Jorge possa essere pericoloso”.

Quindi ha aggiunto: “Dargli una mano? Cento per cento! È uno dei motivi per cui sono qui nonostante l’infortunio. Intendo aiutarlo in tutto ciò che posso, dentro e fuori dalla pista. Abbiamo già parlato, molto. Sono orgoglioso che Jorge, ogni volta che gli viene in mente qualcosa, o ha un piano, bussa alla mia porta: condividiamo molto”.

Jorge Martin a Valencia potrà contare anche su Marc Marquez, che ha già confessato di non aver attaccato il connazionale a Losail, nonché su Johann Zarco, che ha fatto sapere di aver provato a proteggere il compagno di squadra in Qatar.

Al fianco di Bagnaia ci saranno invece Marco Bezzecchi, Luca Marini e Franco Morbidelli: che vinca il migliore, ma la speranza è ovviamente che il titolo rimanga sulle spalle di Pecco.