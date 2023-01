Aleix Espargaro, dalla Befana niente carbone: una Porsche Cayman GT4 RS

Una Befana davvero da urlo quella di Aleix Espargaro, 33enne pilota spagnolo in sella all'Aprilia nel campionato MotoGP: nella calza ha trovato un regalo speciale, una Porsche Cayman GT4 RS nuova di zecca.

Gli spericolati centauri delle due ruote che popolano il campionato di MotoGP, ma anche di Superbike, sono storicamente anche amanti delle quattro ruote, e tale “tradizione” è stata confermata da Aleix Espargaro che negli scorsi giorni ha svelato sui social il suo ultimo gioiello. Si tratta appunto della 718 Cayman GT4 RS, bolide che a listino sta a poco più di 150.000 euro e che vanta una potenza di ben 500 cavalli, annessi a un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in soli 3,4 secondi. Numeri da urlo ma che siamo certi non spaventeranno il funambolo delle due ruote iberico, abituato a tali velocità folli.

Nello svelare il suo bolide, Espargaro ha pubblicato una foto e un video in compagnia dei suoi due figli, Max e Mia, con tanto di scritta: “Sembra che quest'anno mi sia comportato bene... buono il carbon(e)”. La Cayman GT4 RS viene definita da Porsche: “Uno strumento da circuito ad altissima precisione” e del resto sembra complicato darle torto tenendo conto del motore a 6 cilindri da 4.0 litri in grado di raggiungere i 9.000 giri al minuto. “Razionale? Non sempre. Perfetto? In qualsiasi momento”, aggiunge la casa di Stoccarda.

Aleix Espargaro si godrà così nelle prossime settimane il suo nuovo bolide, in vista poi del ritorno sulle piste il prossimo 26 marzo. Un campionato di MotoGP 2023, con un elenco di squadre e piloti davvero interessante, che promette molto bene dopo un 2022 in cui Ducati e Bagnaia, binomio tutto italiano, hanno avuto la meglio su tutti.

Tra l'altro nel campionato MotoGP 2023 ci sarà anche la Sprint Race, evento confermato anche per il campionato di Formula 1 2023. “Penso che Aleix partirà molto bene – le parole dell'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, a Crash.net - personalmente, penso anche che il nuovo format andrà bene per lui perché ci sarà meno tempo per prepararsi alla gara. Aleix è il tipo di pilota che sale in moto ed è al 99% in pochi giri. Il suo limite è il limite della moto”.