Alcune tinte iconiche Porsche diventano gustosi gelati per Pretty Cool Ice Cream

Nel mondo dell’automotive vediamo spot commerciali di ogni tipo, come la Jeep Wrangler che offre un passaggio ad un dinosauro, ma l’ultima trovata pubblicitaria sviluppata da Porsche e Pretty Cool Ice Cream è perfetta per l’estete. Il piccolo produttore di gelati di Chicago ha creato quindi dei gusti ispirati alle tinte iconiche di Zuffenhausen.

E per rendere il tutto ancor più speciale, Porsche North America ha realizzato una 911 speciale creata appositamente per consegnare le fresche prelibatezze. Pretty Cool Ice Cream ha creato in particolare cinque gelati ispirati a cinque colori custom di Porsche, ognuno dei quali caratterizzato da una propria ricetta e gusto.

Questi gelati in edizione limitata sono stati creati in occasione della giornata nazionale del gelato andata in scena lo scorso 17 luglio, e i gusti in particolare si basavano su cinque tinte Paint to Sample, ossia Mint Green, Strawberry Red, Macadamia Metallic, Frozen Berry Metallic e Lime Gold Metallic.

"Questo è stato un progetto divertente e speriamo possa suscitare un sorriso, proprio come i colori personalizzabili disponibili su tutte le nostre auto. Sinceramente, pensavamo che non ci fossero molte cose più belle di uno dei nostri colori speciali per la Porsche dei tuoi sogni, ma questo gelato potrebbe avere le stesse caratteristiche", ha affermato Ayesha Coker, vicepresidente del marketing di Porsche Cars North America.

La collaborazione non è però nata dal nulla: Dana Salls Cree, la proprietaria del brand di gelati, aveva infatti uno zio noto come “Targa Dan”, grande appassionato e restauratore di modelli Porsche, con oltre 200 modelli rimessi in sesto in circa 50 anni di attività. I gelati in edizione limitata sono stati offerti il 17 luglio presso lo store di Pretty Cool Ice Cream a Chicago, ma potranno essere gustati anche in determinati eventi Porsche durante il corso dell’anno.