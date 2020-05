Alcune delle tue auto sportive preferite, ma immaginate con il motore al posto sbagliato

Il 2019/2020 è stata l'annata che ha visto il debutto della Corvette C8, la prima 'vette con motore centrale della storia di questo leggendario brand. Se ne parlava da anni, quasi secoli. Il primo concept di una Corvette a motore centrale risale addirittura agli anni 60, Chevrolet creò un prototipo funzionante, ma alla fine l'idea venne scartata.

Insomma, la casa automobilistica americana ci lavorava da decenni, e gli appassionati non vedevano l'ora.

Con il suo arrivo la Corvette C8 ha acceso l'immaginazione dei creativi, e negli ultimi mesi abbiamo assistito a decine di render di auto attuali o passate reimmaginate con un'inversione di posto al motore. C'è anche una Mini sportiva a motore centrale.

L'ultimo progetto di questo tipo è stato curato da un'azienda di assicurazioni che si chiama Budget Direct Car Insurance. Questa compagnia australiana ha commissionato ad alcuni artisti la creazione di alcuni bellissimi render che tentano di immaginare cosa succederebbe se alcune delle auto sportive più amate sul mercato avessero il motore in una posizione diversa da quella reale.

Vi siete sempre chiesti come sarebbe l'attuale generazione di Ford Mustang con un motore centrale? Eccovi accontentati. Trovate tutti gli esperimenti di Budget Direct Car Insurance (incluse le Acura ASX e Aston Martin DBS) in galleria. Per vederle in alta definizione vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.