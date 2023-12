Alcol Lock obbligatorio sulle nuove auto? Vi spieghiamo come e quando

A giugno 2023 si è molto parlato di Alcol Lock, un dispositivo da installare in auto per capire se abbiamo bevuto troppo oppure possiamo guidare. In caso di eccessivo alcol nel sangue, il dispositivo evita che la vettura si metta in moto. Se n’è parlato poiché la UE lo ha reso in qualche modo obbligatorio: scopriamo come e quando.

Sui dispositivi Alcol Lock si è venuta a creare parecchia confusione, con moltissimi automobilisti che hanno pensato di trovarlo di serie sulle auto di nuova generazione. In realtà non è così e non lo sarà neppure nel prossimo futuro. L’Unione Europea ha sì imposto un obbligo a partire dal prossimo 6 luglio 2024, ma si tratta solo di una predisposizione. Significa che le nuove auto dovranno essere obbligatoriamente predisposte per l’installazione del dispositivo Alcol Lock, non troveremo dunque una cannuccia in cui soffiare dentro ogni automobile. Dovrà però essere semplice installare dispositivi simili: l’Alcol Lock infatti potrà essere imposto come sanzione accessoria agli automobilisti beccati con alti tassi di alcol nel sangue, oppure a quegli utenti recidivi che si fanno beccare al di sopra dei limiti più di una volta.

In uso già in diversi Paesi europei come Svezia, Finlandia, Francia e Belgio, sembra che l’Alcol Lock sia in grado di ridurre del 75% il rischio di recidiva. Ricordiamo che in Italia il limite di alcol nel sangue è di 0,5 grammi per litro, mentre è 0 per i recidivi. Chi viene pizzicato alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti rischia la sospensione della patente fino a 3 anni.

Ma quanto costa installare un dispositivo Alcol Lock? Le cifre si aggirano attorno ai 1.500 euro, inoltre il dispositivo richiede tarature periodiche che rappresentano un altro costo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti deve ancora rendere note le caratteristiche tecniche che il dispositivo dovrà avere e il tutto dovrà essere pronto entro il prossimo mese di luglio 2024.