Alberto Naska torna in pista con la MitJet il 28-30 aprile: orari di qualifiche e gare

Se seguite i video di Alberto Naska su YouTube sapete già cos'è successo dopo il primo turno del campionato MitJet 2023: auto distrutta alla prima curva di Gara 3 e campionato in forse. Sono riusciti Naska e Ian Rocca a trovare il budget per continuare? Vi diamo un piccolo spoiler: ovviamente si.

Ogni team ha un budget dedicato a eventuali incidenti per ogni stagione in ogni campionato. Il brutto incidente di Naska al debutto delle MitJet è purtroppo stato terribile (in alto il video dello schianto) e il suo intero budget della stagione è finito nel giro di tre gare, il pilota-youtuber e il collega Ian Rocca sono però pronti per tornare in pista con la MitJet #54 nel secondo appuntamento del campionato. I piloti del GRT Team vi aspettano all'Autodromo del Mugello nel weekend del 28-30 aprile 2023 che di fatto è già iniziato.

Guardando alla classifica generale del campionato MitJet Italia 2023 troviamo Alberto Naska solo 17esimo, Ian Rocca 28esimo, i due piloti però sono più agguerriti che mai e questo sarà il programma del weekend di gara al Mugello. Si parte con le qualifiche ufficiali alle 9:00 di sabato 29 aprile, poi si prosegue con Gara 1 alle 14:05 con Naska alla guida, mentre alle 17:15 sarà il turno di Ian Rocca in Gara 2. Domenica 30 aprile ci saranno invece Gara 3 alle 9:25 e Gara 4 alle 16:15.

Ecco invece dove vedremo Alberto Naska nel 2023: tutte le gare di tutti i campionati a cui parteciperà quest'anno.