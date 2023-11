Alberto Naska: 'Ayrton Senna guidava male? Dava tanti colpetti sul gas, inspiegabile'

Ha attirato la nostra attenzione un video pubblicato negli scorsi giorni dal noto pilota e youtuber italiano Alberto Naska. Un filmato in cui lo stesso ha analizzato la tecnica di guida del mito Ayrton Senna, spiegando: “Ayrton Senna guidava male”.

Un prologo che sembra quasi un sacrilegio, ma il buon Naska ha cercato di motivare le sue parole, senza ovviamente voler offendere ne tanto meno giudicare il tre volte campione del mondo di Formula 1.

“Una delle caratteristiche di Senna – spiega Naska nel suo video che trovate anche qui sotto - era quella che telegrafava con l'acceleratore, cioè, anziché andare dolcemente e progressivamente sull'acceleratore, Senna dava tanti colpetti veloci sul gas prima di andare giù al 100% e questa cosa sulla carta è una cosa sbagliatissima. Qualunque ingegnere o pilota ti direbbe di non farla e la domanda è: perchè lo faceva?”.

Il pilota di Euro Nascar ha quindi cercato qualche riposta che sia verosimile: “Allora, se pensiamo ai motori turbo può avere un vantaggio nel senso che così facendo tieni sveglia la turbina e quindi riduci il turbo lag, ma la cosa assurda è che Senna lo faceva già sui kart e ha continuato a farlo anche quando guidava i motori aspirati. C'è chi dice che lo faceva per testare il limite del grip delle gomme dietro e quindi arrivare poi ad avere il massimo in trazione”.

Quindi Naska ha concluso: “Il fatto è che io più ci penso da pilota e più non riesco a spiegarmelo. Mi verrebbe da dire che così accenni un leggero sovrasterzo della macchina per girare meglio, questa è l'unica cosa che mi farebbe venire in mente da pilota ma per il resto questa sua tecnica di guida resta un mistero e per quanto fosse sbagliata alla fine aveva ragione lui”.

Ayrton Senna è stato protagonista di un video mitico con la Honda NSX, un filmato in cui il brasiliano, indossando mocassini e calzini bianchi, guidava a Suzuka la Honda NSX, testandola al limite. Un'occasione, se ancora ve ne fosse bisogno, per dimostrare quanto Senna fosse un mostro su qualsiasi mezzo a motore, anche una vettura “normale” come appunto la "Ferrari giapponese".

Il pilota brasiliano da molti è considerato il più forte di sempre e una delle sue prestazioni che viene ricordata con maggior enfasi è senza dubbio quella di Donington '93, quando Senna diede vita al famoso Giro di Dio.