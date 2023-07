Alberi caduti e grandine: quale assicurazione auto serve per coprire i danni?

Quale assicurazione auto serve per coprire i danni derivanti dagli agenti atmosferici, come ad esempio grandine, vento e alberi caduti? Una domanda che probabilmente migliaia di italiani si saranno posti in queste ore.

Alla luce dei devastanti temporali che si sono abbattuti negli scorsi giorni in particolare sulla Lombardia, migliaia di auto sono andate distrutte, finite sotto rami e tronchi spezzati dalle piogge, ma anche danneggiate inesorabilmente da chicchi di grandine che a volte hanno raggiunto le dimensioni di mandarini, palline da golf e arance.

Un'Italia che dopo l'alluvione in Emilia Romagna che ha portato all'annullamento del Gp di Imola, ha vissuto un'altra ondata di maltempo che ha messo in ginocchio numerose famiglie. Coloro che hanno un'automobile danneggiata dovranno controllare immediatamente il proprio contratto assicurativo per scoprire se sia stata aggiunta la polizza “eventi naturali” o “garanzia per eventi naturali”.

Si tratta di una copertura che permette di proteggere le proprie tasche nel caso in cui l'auto dovesse essere stata appunto danneggiata durante un temporale. Attenzione però, la polizza va aggiunta e solitamente il suo costo varia fra le 40 e le 100 euro a seconda del tipo di compagnia e del danno coperto.

Bisogna inoltre capire quale sia il massimale indicato, di conseguenza, fino a quale spesa un'assicurazione ripaghi un'eventuale danno. A volte per danneggiamenti importanti, come ad esempio il tetto sfondato, non è certo che l'assicurazione copra interamente la riparazione, mentre nella totalità dei casi rientra un'eventuale danneggiato dei cristalli.

Infine, aspetto fondamentale, è necessario scoprire di preciso quali siano gli eventi atmosferici che l'assicurazione con cui abbiamo stipulato un contratto ci copre. Ad esempio una compagnia assicurativa potrebbe coprire la caduta di un albero ma non la rottura del tetto dell'auto, o ancora, la devastazione dei cristalli ma non la carrozzeria, e via discorrendo, di conseguenza anche in questo caso bisogna sempre fare attenzione nel leggere le clausole.

Una volta subito il danno, e dopo essere sicuri di essere coperti dall'assicurazione, bisognerà denunciare il tutto alle autorità e nel contempo contattare l'agenzia che invierà nel giro di breve tempo un perito che farà la stima dei danni. A quel punto si aprirà la pratica e nei tempi prestabiliti si riceverà appunto il pagamento della riparazione.

Ricordiamo che in Italia vi sono già le assicurazioni più care d'Europa di conseguenza sono molti gli automobilisti che non aggiungono troppe coperture nel contratto per evitare di far lievitare ulteriormente il prezzo finale: ma essere assicurati contro gli agenti atmosferici può rivelarsi in questo caso davvero fondamentale.