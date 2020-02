Alain Prost furioso: 'L'ossessione per le auto elettriche è stupida'

Il mercato dell'auto è sempre più elettrico. Oltre alle vetture premium e più costose, abbiamo ormai a disposizione diverse citycar EV di dimensione ridotta, esiste dunque una EV per ogni esigenza. Alain Prost però non vede di buon occhio questo passaggio.

Come ben sappiamo, le aziende stanno accelerando il passaggio all'elettrico spinte anche dai vari governi (soprattutto europei), che fra qualche anno hanno intenzione di bloccare del tutto le vendite delle auto tradizionali. Lo switch industriale costa molto denaro alle compagnie e Honda, ad esempio, ha confessato come gli investimenti elettrici mettano a serio rischio il suo futuro nella F1.

Questo ha generato non poca rabbia in Alain Prost, che ha detto a Motorsport.com: "Sono davvero arrabbiato per quello che vedo oggi nell'industria automobilistica. Stiamo dando tutto in mano all'automotive cinese, che fra qualche anno porterà qui le sue auto - e questo non mi piace. Non faccio parte del settore e mi interessa relativamente ma di sicuro odio questa situazione. Le nuove regole sono davvero stupide, sono sicuro che perderemo almeno un milione di operai nel giro di 10 anni se non cambiano qualcosa."

"Penso a Bruxelles, all'Europa, dove fra l'altro non ci sono neppure degli standard per i cavi di alimentazione. In Francia abbiamo due competitor con due sistemi differenti, è completamente stupido. Inoltre spingere per le auto ibride non serve a nulla, non aiutano a ridurre in modo sensibile l'inquinamento delle grandi città. Penso che sul lungo periodo con le ibride si inquini quanto se non di più rispetto alle tradizionali, perché il peso delle auto è maggiore."

Ha poi aggiunto: "Stiamo bannando il diesel ma sono sicuro che non diminuiremo le emissioni di CO2 in questo modo, dovremmo procedere in modo diverso. Non dovrebbe essere un problema possedere oggi una grossa auto diesel con un buon filtro per l'inquinamento." Honda nel frattempo pensa a una Type R totalmente elettrica, chissà che questo non convinca anche Prost...