Akio Toyoda unisce utile e dilettevole: le amate ciambelle prodotte in un van a idrogeno

Per chi non lo sapesse, Akio Toyoda, il presidente di Toyota Motor Corporation, ha un alter ego: un pilota automobilistico di nome Morizo, la cui "mossa" più caratteristica sarebbe la sua capacità di eseguire le ciambelle in auto (il drift su se stessi). Toyoda però sarebbe anche un vero appassionato di ciambelle alla Homer Simpson.

Fin dai tempi dell'Università al Babson College negli Stati Uniti infatti, Toyoda è sempre stato un goloso appassionato di questo alimento, al punto che dedicò il suo discorso di laurea a questo dolce nel 2019. Desiderando godere delle ciambelle senza sensi di colpa, Toyoda, grazie alla sua posizione di leader nella grande società automobilistica, ha fatto realizzare, dal team di ingegneri impegnati nello sviluppo dei motori a idrogeno, un piccolo camioncino per la produzione interna di ciambelle. A idrogeno, e non elettrico, poiché Toyota ha più volte ribadito che l'elettrico non può essere l'unica soluzione per il futuro. Ma non pensiate che sia un progetto di scarsa serietà: per la realizzazione di queste ciambelle è stato chiamato a collaborare un rinomato chef di nome Koji Fujiharu.

Questo famoso chef, in Giappone, è noto per preparare cibi innovativi per persone con allergie alimentari, il candidato ideale per realizzare una donuts che non appesantisca troppo lo stomaco dei dirigenti della compagnia. Le ciambelle di Fujiharu sono senza latte e uova e utilizzano invece sciroppo, il latte di soia e il konjac, insieme alla polpa di soia che è un sottoprodotto del processo di produzione del tofu. Di fatto queste ciambelle sono senza glutine e eco-sostenibili.

Il camion utilizzato per preparare le ciambelle è alimentato da una cella a combustibile a idrogeno ed è stato chiamato "Morizo Donuts" (basato appunto sullo pseudonimo di Toyoda). Ma non finisce qui, perché questo dolce (assieme al camion a idrogeno) farà un un tour per tutto il Giappone con lo scopo di dimostrare come le tecnologie green (sia nel settore automotive che nel settore del food) possano portare gioia alla gente. Detto questo, ricordiamo che, nonostante gli sforzi per la transizione elettrica e la mobilità sostenibile, Toyota continuerà a produrre motori diesel e non ha ancora intenzione di disfarsene.

