Misteriosa Toyota Yaris avvista al Nurburgring: alla guida c'è Akio Toyoda!

Akio Toyoda, secondo cui le elettriche non andranno mai oltre il 30%, è stato sorpreso mentre si divertiva al Nurburging a bordo della sua “creatura”, leggasi una nuova versione della Yaris GRMN.

Nel dettaglio Toyoda ha guidato e ha fatto da copilota a bordo di una GRMN Yaris Facelift 2025, una versione ancora più speciale della già impressionante Toyota GR Yaris 2024, i cui prezzi per l'Italia sono stati svelati poche settimane fa.

Assieme al numero uno del glorioso marchio di automobili vi era anche un team di ingegneri per mettere a punto tutte le modifiche e testare eventuali aspetti da migliorare della piccola “belva”. Esteticamente si possono notare dei dettagli particolari come ad esempio del nastro adesivo su alcune prese d'aria, oltre a differenze sostanziali rispetto alla Yaris GR 2024 in vendita.

Non c'è ad esempio la presa d'aria sul cofano del motore, che è invece stata spostata nella sezione centrale del frontale, obbligando a posizionare la targa nella zona laterale sinistra, subito sotto il faro. Diverso è anche lo spoiler inferiore, mentre l'impianto frenante è a firma Endless.

Novità sono emerse anche nel posteriore della GRMN Yaris, con uno spoiler regolabile manualmente con dei montanti a collo di cigno. Presente inoltre un inserto inedito nella parte posteriore delle minigonne laterali.

Non è ben chiaro se questo restyling sarà disponibile anche sul mercato europeo o meno, o se si tratterà invece di una esclusiva riservata solo a pochi fortunati clienti giapponesi. Vedendo comunque il grande successo della Yaris GR 2024 in Europa, come ad esempio in Belgio dove è andata a ruba in sole due ore, nulla è da lasciare al caso: attendiamo notizie più certe in merito. La foto che trovate in copertina è a firma Motor.es.

