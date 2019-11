Ajlani Motors Drakuma: hypercar da 1200CV prodotta in soli 99 esemplari

Al Dubai Motor Show è stata rivelata la Drakuma, una hypercar che sulla carta sembra davvero eccezionale con un look estremamente arrogante. È il gioiello della Ajlani Motors, un'azienda che ha una missione decisamente ambiziosa: diventare la prossima Pagani e aggiudicarsi lo scettro del mercato delle hypercar.

La hypercar Drakuma monterà un V8 biturbo da 1.200 CV. Per il momento tutto questo rimane solo teorico, sulla carta, perché le foto che trovate in apertura e in galleria mostrano un semplice prototipo da esposizione. Il frutto di cinque anni di lavoro della Ajilani Motors. Per il veicolo finale bisognerà aspettare ancora un po'.

"Horacio Pagani è uno dei miei idoli", ha detto a TopGear.com il fondatore della Ajlani Motors, Bashar Ajlani. "Perché non fa compromessi quando si tratta di qualità". Il mtoore della Drakuma è centrale e il telaio sarà in fibra di carbonio.

Ne saranno prodotte solamente 99, tutte completamente personalizzabili. Il concept di questa macchina ha avuto un iter insolito. Il designer è partito dalle porte, sviluppando il resto del veicolo partendo da questo elemento. "L'idea è che le porte della Drakuma si aprano come le ali di un drago".

Il prezzo è ancora un mistero, ma aspettatevi tranquillamente almeno 6 zeri.