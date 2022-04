Aiways U6ion, il concept che anticipa il SUV Coupé elettrico U6

La mobilità elettrica sta dando modo a tantissime nuove realtà di farsi strada sul mercato internazionale, pensiamo ad esempio ad Aiways, diventata famosa anche in Europa per il suo SUV elettrico U5. Ora per l'azienda è arrivato il momento di fare un ulteriore passo avanti: ci si sta preparando all'arrivo di Aiways U6.

Si tratta del primo SUV Coupé dell'azienda asiatica, appena anticipato ai Burda Studios di Monaco con il concept Aiways U6ion. È il secondo veicolo della compagnia a essere alimentato totalmente a batteria, che dovrebbe arrivare in Europa alla fine di quest'anno. Al di là del rinomato U5, Aiways conta di lanciare un nuovo modello elettrico all'anno, e il 2022 sarà proprio l'anno dell'U6 SUV Coupé.

Tecnicamente purtroppo non conosciamo ancora la scheda completa del prodotto finale, possiamo però intuire dal concept come il design sarà assolutamente sportiveggiante, sia all'esterno che all'interno - grazie a quattro sedili sportivi e alle portiere racing-style, anche se il modello di serie dovrebbe avere cinque posti.

Questo concept mostra anche un particolare sterzo rettangolare, tagliato nella corona alta (che potrebbe ricordare il nuovo volante della Lexus RZ 450e e lo sterzo yoke delle nuove Tesla Model S e Model X). Al di là del largo schermo centrale, Aiways ha pensato anche a un quadro strumenti free-floating da 7". Non vediamo l'ora di saperne di più, nel frattempo godetevi la galleria con protagonisti U6ion, il pilota Laura-Marie Geissler e la star di YouTube Car Maniac.

Vi ricordiamo che il SUV elettrico Aiways U5 è già disponibile in Italia.