Il nuovo Aiways U6 arriva in Italia: dove comprare il nuovo SUV Coupé elettrico?

I brand cinesi emergenti come Aiways sono ormai una realtà affermata anche in Italia, il SUV U5 ha riscosso un ottimo successo e ora è tutto pronto per il lancio commerciale del SUV Coupé Aiways U6, ma dove potremo acquistare questo nuovo EV?

Possedere una rete di concessionari può essere un grande impegno di tempo e denaro, motivo per cui molti marchi sono attualmente penalizzati nel nostro Paese. Aiways però ha scelto di affidare la distribuzione dei suoi veicoli all'interno Gruppo Koelliker, che a oggi possiede oltre 160 punti vendita in 14 Paesi differenti in Europa. Una fitta rete commerciale e di assistenza che rassicura il cliente sia in fase di acquisto che post-vendita. La gestione dei ricambi inoltre avviene grazie a un magazzino centrale di oltre 12.000 metri quadrati situato ad Amsterdam in cui sono disponibili non soltanto le parti soggette a usura, anche quelle relative alla carrozzeria, alle componenti della batteria ad alta tensione e del sistema di trasmissione, così che Aiways possa rispondere nel più breve tempo possibile alle varie richieste di assistenza. Qui trovate tutti i punti vendita Aiways in Italia.

"Nonostante l’attuale difficile contesto, il nostro modello commerciale ci ha permesso di crescere rapidamente in diversi mercati europei. Per supportare al meglio i nostri clienti, abbiamo siglato in ogni paese collaborazioni con aziende e professionisti qualificati, al fine di assicurare un servizio sempre affidabile" , ha spiegato Pierre-Adrien Ducarre, Director Business Development e Sales di Aiways Overseas.

"Fin dall’inizio abbiamo riconosciuto subito le potenzialità dell’allora startup che si presentava con un programma molto chiaro e soluzioni tecniche proprietarie innovative, come la batteria a sandwich e la piattaforma MAS, basi solide su cui costruire", ha detto Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker. "Con la nostra rete di concessionarie in continua crescita contiamo di espandere ulteriormente la presenza del marchio Aiways in tutta la penisola portandolo alla notorietà che merita".