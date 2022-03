Aiways U5 pronto per la primavera: il SUV elettrico in Italia a 40.000 euro

Oltre ai grandi brand storici dell'automotive, in Italia è ormai possibile acquistare anche marchi emergenti provenienti dall'oriente - e fra i più promettenti c'è sicuramente Aiways. Il nuovo Aiways U5 si può avere a partire da 42.265 euro (IVA inclusa, incentivi e bonus esclusi).

Il nuovo Aiways U5 è un SUV elettrico che offre 150 kW/204 CV di potenza, oltre 400 km di autonomia stimata secondo lo standard WLTP, una ricarica veloce che permette di recuperare il 60% di carica in 35 minuti (da 20% a 80%). Buoni i consumi stimati, 17,0-16,6 kWh/100 km WLTP (test consumi della Aiways U5 con Matteo Valenza), con ovviamente zero emissioni di CO2 e tutti i vantaggi classici che si hanno con un'elettrica - ZTL libere, bollo inesistente in diverse regioni d'Italia e così via.

Arrivata la primavera, Aiways vi ricorda che un'elettrica ha bisogno di molti meno controlli di una vettura termica, si può dunque viaggiare facendo attenzione soltanto al liquido lavavetri e alle spazzole tergicristallo. Aiways U5 è poi un SUV sempre connesso, tramite app possiamo controllare diverse funzionalità del veicolo come ad esempio il clima, oppure la carica residua, il blocco e sblocco delle portiere e tanto altro.

Inoltre è presente a bordo anche un sistema di preriscaldamento della batteria e dell'abitacolo durante la ricarica, che rende più efficiente il caricamento e non spreca energia per riscaldare la vettura a rete sconnessa. Non vi convince il design di U5? Presto arriverà il SUV Coupé Aiways U6, inoltre proprio durante i primi giorni di marzo 2022 è iniziato il nuovo roadshow del concept U6ion, che da Anversa, in Belgio, partirà alla volta di 8 Paesi europei. Un modello che sarà molto simile all'U6 finale, prodotto nello stabilimento Aiways di Shangrao, in Cina.