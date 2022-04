Aiways U5 si aggiorna: ecco il SUV elettrico in versione 2022

In casa Aiways ci si sta muovendo alla velocità della luce. In cantiere c'è l'arrivo del SUV Coupé U6, mentre l'attuale primavera 2022 appartiene tutta al SUV elettrico U5, ora aggiornato anche in versione 2022. Scopriamo tutte le novità.

Aiways U5 è già disponibile nel nostro Paese e si può anche acquistare con gli incentivi auto 2022. Il prossimo mese di luglio però arriverà la variante MY2022, con diverse novità. L'azienda di Shanghai ha lasciato inalterato il carattere sportivo del SUV, andando però a perfezionare alcuni elementi, pensiamo all’occultamento dell'antenna DAB+ e alla disponibilità del nuovo colore Grigio, che va ad affiancare le altre tre livree a listino che sono Bianco Pastello, Light Blue e Aubergine.

In Europa il SUV verrà commercializzato con un cavo di ricarica ICCB universale, così da semplificare l'accesso alla ricarica trifase da 11 kW. La batteria è da 63 kWh e si ricarica dal 20% all'80% in appena 35 minuti in corrente continua DC. L'allestimento XCITE inoltre promette fino a 410 km di autonomia, mentre con la variante premium PRIME siamo a 400 km. In Germania U5 XCITE sarà disponibile a partire da 33.325 euro, tasse escluse, mentre in Italia dobbiamo immaginare un prezzo vicino a quello attuale, al di sotto dei 43.000 euro IVA inclusa, anche perché altrimenti il SUV verrebbe escluso dai nuovi incentivi auto e moto 2022.

XCITE è un allestimento parecchio ricco, pensiamo ai cerchi in lega da 17 pollici, l'impianto di climatizzazione dual-zone e innovativi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Con la variante PRIME si ottengono invece cerchi in lega da 19 pollici bi-tono, portellone posteriore elettrico con sensore di apertura anti-clip, sensori di parcheggio anteriori e Assistenza Automatica la Parcheggio (APA). Il prezzo in questo caso partirà, sempre in Germania e senza tasse, 38.275 euro.