Aito M9, il nuovo SUV elettrico cinese registra 60.000 ordini in soli 86 giorni

Nell'ultima anno vi abbiamo spesso e volentieri segnalato i record di ordini registrati in Cina, gigante asiatico dove le auto elettriche sono esplose. Ad esempio la piccola BYD Seagull ha ricevuto 10mila ordini in sole 24 ore, ma con lei ci sono moltissime auto Made in China che vanno letteralmente a ruba.

L'ultimo esempio in tal senso è quello dell'Aito M9, un SUV elettrico cinese fino a sette posti, che in soli 86giorni ha ricevuto più di 60mila ordini. L'Aito non è senza dubbio un marchio fra i più famigliari come ad esempio il sopracitato BYD, che nel 2023 ha venduto più tre milioni di auto fra elettriche e BEV, ma in ogni caso è da tenere in seria considerazione visto che dietro la stessa azienda si nasconde Huawei.

L'Aito M9, oltre al grande spazio interno ha dalla sua un'autonomia da record, 1.400 km nella versione top di gamma, ovviamente con una sola ricarica. Non male per una vettura che è lunga più di 5,2 metri, larga 1,9 e altra 1,8. Il suo passo è invece di 3,11 metri e ciò gli consente un abitacolo a dir poco spazioso. In Cina è venduta in due versioni, quella full electric classica ma anche quella con il range extender, che prevede oltre al motore principale elettrico un motore a combustione interna che aumenta ulteriormente l'autonomia.

Il prezzo? Non proprio economico come qualcuno potrebbe pensare, visto che l'M9 parte da 60.000 euro, ma tenendo conto di quello che offre sembrerebbero essere soldi più che giustificati. Nella versione range extender, l'Aito M9 ha due motori elettrici uniti ad un benzina da 1,5 litri, con una potenza massima di 490 cavalli, mentre sono due i tagli della batteria, leggasi 42 o 52 kWh, che offrono 225 e 275 km di autonomia in elettrico, per un totale in combinato di 1.402.

L'Aito M9 è anche molto veloce visto che raggiunge i 100 km/h in soli 4,9 secondi, grazie anche ad un coefficiente aerodinamico di 0,279 Cx, tagliando quindi il vento alla perfezione. Chi invece volesse puntare sulla versione esclusivamente elettrica, potrà contare su una batteria da 97 kWh e un'autonomia di 630 km nel ciclo CLTC. In questo caso avremo due motori elettrici per una potenza di 523 cavalli e i 100 km/h raggiungibili in 4,3 secondi.

