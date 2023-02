Airspeeder MK4 è la prima auto da corsa volante: le Formula 1 volanti correranno nel 2024

L’auto volante è già realtà con la Klein Vision AirCar, ma in quel caso si parla di auto “stradale”, invece dall’Australia arriva la prima monoposto da corsa volante che, se tutto procede secondo i piani, inizierà a correre in un campionato a lei dedicato nel 2024: si chiama Airspeed MK4 ed è sviluppata da Alauda Aeronautics.

Questo mezzo rivoluzionario è giunto alla sua quarta generazione, e adesso è pronta ad ospitare un pilota, dunque non verrà più comandata da remoto come nelle sue generazioni precedenti. L’Airspeeder MK4 è considerato il più veloce eVTOL (Vertical Take-Off and Landing) elettrico, ed è alimentato a idrogeno. L’Airspeeder può raggiungere una velocità massima di 360 km/h, mentre i 300 km/h vengono raggiunti già dopo 30 secondi partendo da fermo.

Grazie ad un avanzatissimo sistema gimball e ad un’intelligenza artificiale particolarmente sofisticata, secondo il costruttore l’Airspeed MK4 offre qualità dinamiche degne di una Formula 1 o di un jet da combattimento. Il VTOL si mantiene in volo grazie ai suoi quattro rotori indipendenti ad ogni angolo del veicolo (guardate l'auto volante di Xpeng, una sorta di drone gigante), mentre la potenza viene erogata dal propulsore “Thunderstrike Hydrogen Turbogenerator” che dispone di 1360 CV di potenza, che devono muovere un peso piuttosto contenuto: l’Airspeeder pesa soltanto 950 kg, e offre un’autonomia di volo superiore ai 300 km.

Alauda Aeronautics ha già svolto diversi test sul velivolo comandato da remoto, ma il prossimo 7 marzo ci sarà il debutto ufficiale al Festival dell’innovazione di Southstart, in Regno Unito. Il primo test con pilota dovrebbe avvenire già nel primo quarto del 2023, con l’obiettivo di portare gli Airspeeder MK4 in gara in un campionato a loro dedicato nel 2024.

Matt Pearson, CEO di Alauda Aeronautics, ha dichiarato: “Noi e il mondo siamo pronti per le corse di auto volanti con equipaggio. Abbiamo costruito i veicoli, sviluppato lo sport, messo in sicurezza le sedi, attratto sponsor e partner tecnici. Ora è il momento per i marchi automobilistici, i produttori OEM e i team di sport motoristici più progressisti, innovativi e ambiziosi del mondo di far parte di un nuovo sport automobilistico davvero rivoluzionario”.