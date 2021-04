Airo, l'auto elettrica che ripulisce l'aria dagli scarichi delle altre vetture

Dal Salone dell’Auto di Shanghai stanno arrivando non poche novità, come ad esempio un nuovo SUV Crossover elettrico di Toyota e la Mercedes-Benz EQB a zero emissioni. Al Motor Show però è arrivata anche un’auto green a 360 gradi, in grado di ripulire l’aria.

Stiamo parlando della Airo, ideata dal designer inglese Thomas Heatherwick (famoso a oggi per aver creato il Vessel di New York, la particolare costruzione che è possibile ammirare nell’Upper West Side di Manhattan) che non solo circola a zero emissioni, è anche in grado di aspirare i fumi delle auto tradizionali che le stanno attorno. Questo grazie all’utilizzo di filtri HEPA, che in fase di guida assorbono le particelle nocive emesse da altre auto a benzina o gasolio.

Pensate se tutte le nuove auto elettriche avessero una tecnologia simile, potremmo davvero ripulire l’aria delle nostre città in un battibaleno. La Airo inoltre è tremendamente interessante anche per le sue possibilità: il suo abitacolo infatti può essere trasformato in un salottino e utilizzato per mille scopi diversi, anche eventualmente per dormire e campeggiare.

Questa particolare vettura in grado di catturare le sostanze inquinanti dall’aria circostante sarà prodotta nel 2023 grazie alla cinese SAIC Motor, che la assemblerà utilizzando il suo sub-brand IM Motors, per poi essere venduta su quel gran calderone chiamato Alibaba (sul quale è possibile davvero trovare di tutto, come mini SUV elettrici dal costo irrisorio) e dal Gruppo Zhangjiang Hi-Tech.