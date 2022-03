Gli airbag salvano le vite...ma lasciano anche il marchio sulle persone: le foto bizzarre

Purtroppo può capitare di rimanere coinvolti in un incidente d’auto, esperienza che può segnare la mente e la pelle delle persone in vario modo. Fortunatamente gli airbag sono pronti a salvarci la vita, ma a volte lasciano anche un chiaro segno dell’accaduto, come dimostrano le esperienze di due cittadini statunitensi.

Nelle ultime giornate su Twitter è emerso ed è divenuto virale un thread avviato dall’utente pielcanela, la quale ha semplicemente pubblicato sul social una fotografia del suo braccio con il chiaro livido – che, avvisiamo, potrebbe comunque farvi impressione – del logo Nissan “stampato” in seguito all’incidente. Il badge sul volante, infatti, sarebbe finito ad alta velocità sull’avambraccio con l’esplosione dell’airbag.

Con oltre 180.000 like al momento della scrittura della notizia, il thread si è poi alimentato di altre esperienze simili: in calce troverete un’ulteriore testimonianza da parte dell’utente lilusage che, ancora nel lontano 2016, ebbe un incidente e si trovò una versione quasi perfetta del logo Hyundai “stampato” sempre sull’avambraccio.

La lista si allunga man mano che si scorre sotto il post originale, e questi lividi sembrerebbero essere piuttosto comuni: c’è chi ha il logo di Dodge o Jeep, o si passa per le produzioni giapponesi di Honda e Mazda. Insomma, le esperienze sono veramente variegate! Per quanto bizzarro, se non altro è il segnale che tutto è finito per il meglio e l’incidente non ha avuto gravi conseguenze sui conducenti.

