AIR ONE, che impresa: il velivolo eVTOL completa il suo primo vero volo

AIR ONE, velivolo eVTOL realizzato dall'azienda israeliana Air, ha portato a termine il suo primo volo completo. A testimoniare il grande traguardo un video pubblicato su Youtube e con cui si è appunto deciso di celebrare il primo vero trasvolo del piccolo aereo.

Il settore degli eVTOL, recentemente impreziosito da Pulse auto di lusso volante a 6 porte, si conferma in forte espansione, e sono sempre di più le aziende che stanno producendo veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticali che in futuro saranno utilizzati per trasportare merci e passeggeri. Nel caso di AIR ONE stiamo comunque parlando di un piccolo aereo a uso personale, che un privato acquisterà per se per spostarsi più velocemente evitando il traffico automobilistico che ogni giorno intasa le nostre città.

AIR, azienda fondata a Tel Aviv, è al lavoro su questo progetto dal 2017 e ha accompagnato il filmato del primo vero volo di AIR ONE specificando che lo stesso è stato portato a termine lo scorso 18 dicembre in Israele, con un carico al massimo delle sue capacità, leggasi 2.425 libbre, pari a circa 1.100 chilogrammi. Una volta decollato, il piccolo aereo è passato alla velocità di crociera, per poi atterrare e portare a termine il suo test alla perfezione. Nei prossimi mesi la compagnia continuerà i test di volo per cercare di massimizzarne portata, velocità e resistenza, con l'obiettivo poi di immetterlo definitivamente sul mercato.

Rani Play, amministratore delegato e cofondatore di AIR, ha commentato: “È emozionante aver raggiunto questo momento nel nostro viaggio mentre ci sforziamo a gettare le basi per rendere la mobilità aerea personale una realtà. AIR è incredibilmente orgogliosa di svolgere un ruolo nel movimento globale AAM e non vediamo l'ora che arrivi il 2024, quando il settore eVTOL prenderà il volo”.

AIR, superato questo importante esame, ha deciso di trasferire il suo settore di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti per collaborare più da vicino con la FAA, l'organo dei voli d'oltreoceano e da cui passa l'approvazione ultima di qualsiasi velivolo circolante negli USA, che sia un piccolo drone o un aereo cargo. La messa in commercio dell'AIR ONE dovrebbe arrivare fra circa due anni, a fine 2024, ma l'azienda ha già registrato 260 preordini: il prezzo sarà di 150.000 dollari. Il mercato degli eVTOL si conferma in fortissima espansione e recentemente anche Suzuki ha annunciato di voler produrre auto volanti.