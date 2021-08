Aion presenta la ricarica a 480 kW: la carica dura quanto un rifornimento di benzina

Su queste pagine lo diciamo spesso: in campo elettrico arriveranno moltissime innovazioni nei mesi e negli anni a venire, poiché le tecnologie avanzano davvero a piè sospinto. Se guardiamo alla ricarica dei veicoli, oggi i 350 kW a 800 V rappresentano il massimo possibile, qualcuno ha però già fatto di meglio, spingendosi a 480 kW.

Negli ultimi anni in campo smartphone sul fronte della ricarica Fast Charge ne abbiamo viste di tutti i colori, con telefoni in grado di ricaricarsi a 200 W. Con le automobili succederà più o meno lo stesso: oggi la Aion, azienda cinese che fa capo all’automaker GAC (Guangzhou Automobile Corporation), ha annunciato un nuovo tipo di ricarica a 480 kW, dunque le indiscrezioni delle ultime settimane si sono rivelate vere.

Una rivista cinese aveva infatti pubblicato la foto di una GAC Aion V in ricarica a 481 kW con batteria all’80%, un’immagine che ha sorpreso molti e ad altri ha fatto gridare al fotomontaggio. Invece era tutto vero e oggi Aion ha spiegato come sia stato possibile. Tecnicamente, la colonnina Ultra Fast di Aion funziona a 480 kW a 857 V e 560 A, motivo per cui il marketing ha inventato il brand A480. Con questa colonnina è possibile ricaricare 35,1 kWh in appena 4 minuti e 50 secondi, ci stiamo dunque clamorosamente avvicinando al tempo necessario a fare un tradizionale rifornimento di benzina.

Aion ha inoltre dichiarato che l’erogazione della corrente ha superato 12 differenti standard di sicurezza, dunque la ricarica si può considerare anche sicura. Sembra inoltre che le nuove batterie al grafene della compagnia, lanciate proprio con la GAC Aion V, possano supportare ricariche così potenti per 1.000.000 di km, sarà difficile però dimostrare questo aspetto della tecnologia, non moltissime auto raggiungeranno questo traguardo di chilometri percorsi.

Abbiamo dunque appena avuto un nuovo assaggio di quel che sarà il futuro, con ricariche velocissime e auto in grado di percorrere sempre più chilometri - la GAC Aion V vanta 1.000 km di range NEDC.