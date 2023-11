Aion Hyper HT il clone cinese della Tesla Model X che potrebbe sbarcare in Europa

Il marchio automobilistico cinese Aion ha annunciato i suoi piani di introdurre i suoi veicoli elettrici sul mercato europeo presentando il nuovo SUV elettrico Aion Hyper HT. Questo modello è il terzo della linea "Hyper" di Aion, preceduto dalla Hyper SSR e dalla Hyper GT che per un periodo è stata l'auto più aerodinamica al mondo.

Con una lunghezza di 4,94 metri, l'Aion Hyper GT si posiziona come via di mezzo tra una Tesla Model Y una Model 3. Offre un'autonomia che va dai 600 a 770 chilometri (a seconda della variante) con una batteria da 80 kWh. La gamma di potenza include versioni da 245 CV e 340 CV, quest'ultima capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Il bagagliaio, con i sedili posteriori abbassati, può ospitare da 670 a 1.802 litri di carico.

Il design dell'Aion Hyper HT presenta un caratteristico muso che ospita anche un bagagliaio anteriore da 55 litri. L'abitacolo offre la possibilità di sdraiarsi sullo schienale, creando un'esperienza confortevole simile a quella di una limousine. Il prezzo di partenza è fissato a circa 28.250 euro.

Aion, parte della società statale cinese GAC, sta ampliando la sua presenza a livello globale, con attività in paesi come Tailandia e Giordania. Lo scorso anno il gruppo ha inaugurato un centro di ricerca e sviluppo a Milano. Aion sta mostrando grande attenzione proprio verso la ricerca e l'innovazione, recentemente il marchio ha presentato un sistema di ricarica a 480 kw che dovrebbe durare quanto un rifornimento di benzina.