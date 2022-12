La Aion Hyper GT è l'auto più aerodinamica al mondo: si ispira a una goccia

In occasione del salone dell'auto di Guangzhou 2022 attualmente in corso di svolgimento, Aion ha presentato l'Hyper GT, quella che è ad oggi l'auto più aerodinamica al mondo. Si tratta di una splendida gran turismo quattro porte completamente elettrica che mostra una linea decisamente elegante e nel contempo sportiva.

Grazie a una serie di soluzioni di alto design l'Aion Hyper GT ha registrato la minor resistenza al vento in assoluto per una vettura di serie, e stando ai designer che hanno lavorato al progetto la loro fonte di ispirazione sarebbe stata una goccia d'acqua modellata dal vento. In effetti, vedendo le foto della gran turismo cinese, le somiglianze appaiono evidenti.

Per ottenere il titolo di auto più aerodinamica al mondo, il team di progettisti ha utilizzato i concept TIME ed ENO.146 e il risultato è stato un clamoroso 0,19 in quanto a coefficiente di resistenza aerodinamica. Fino a oggi le tre auto più “filanti” sul mercato erano considerate la Mercedes EQS, la Tesla Model S e la Lucid Air, così come la Lightyear 0, considerata l'auto più aerodinamica al mondo di serie. Ma l'Hyper GT di Aion ha sbaragliato la concorrenza.

Il design della nuova full electric cinese è ovviamente ribassato e dal passo lungo, con tanto di cerchi in lega da 19 pollici. Fra le particolarità della vettura troviamo delle prese d'aria nel paraurti anteriore che si aprono a una certa velocità; si tratta delle Sky Doors che funzionano attraverso una tecnologia di attuazione a diedro sincro-elica. Sulla coda spicca invece un alettone in stile Porsche Panamera che si aziona al raggiungimento degli 80 km/h. Splendidi i fari anteriori, mentre sul posteriore troviamo delle luci in cristallo rosso dalla forma oblunga. A livello di interni, anche se purtroppo non è stata fornita alcuna immagine ufficiale, troviamo telecamere, sensori, LiDAR e la tecnologia a infrarossi, con il sistema di assistenza alla guida ADAS che può vantare di strumentazioni inserite sui paraurti, il tetto e gli specchietti retrovisori.

Infine, per quanto riguarda il propulsore elettrico, l'Aion Hyper GT vanta 340 cavalli con 434 Nm di coppia, con un'accelerazione in soli 4 secondi da 0 a 100 km/h. La batteria dovrebbe avere una velocità di ricarica fino a 480 kW e dovrebbe essere intercambiabile. Prima di congedarci vi ricordiamo che se vi piacciono le auto aerodinamiche allora dovreste buttare un occhio al Volvo EX90, il SUV con il coefficiente più basso al mondo.