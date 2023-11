AGV Pista GP RR Oro è il casco più caro al mondo: ecco il suo prezzo

l'AGV Pista GP RR Gold è il casco più costoso al mondo, una rara edizione limitata con soli 3.000 pezzi. Questo casco, indossato da piloti MotoGP, offre sicurezza e un tocco di lusso grazie ad un trattamento speciale.

AGV Pista GP RR Gold presenta una calotta in fibra di carbonio con trama dorata, un logo AGV anteriore in effetto metallo spazzolato e uno spoiler posteriore nero opaco per migliore aerodinamica. Esso viene fornito con una visiera in iridio argento classificata come classe ottica 1, che garantisce la massima chiarezza visiva senza affaticare gli occhi. Questa visiera ha uno spessore di 5 mm e offre un ampio campo visivo orizzontale di 190 gradi e un campo visivo verticale di 85 gradi, garantendo una visione completa e confortevole durante la guida.

Inoltre questo casco ha l'omologazione FIM, con estrattori e prese d'aria e chiusura a doppio anello in titanio da 1.450 grammi nella prima taglia di calotta. Il prezzo di partenza è di 1.815 euro e sarà venduto in sole 3000 unità.

Stiamo parlando di un prodotto di assoluto livello, pensato per coloro che vogliono un'esperienza più simile a quella delle corse in Moto GP (a proposito, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista).

Chissà se anche le forze dell'ordine (un giorno) potranno usufruire di tale attrezzatura, intanto la polizia francese ha scelto di adottare una moto elettrica italiana.