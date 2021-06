Aguero lascia il Manchester City e mette in palio la sua Range Rover Evoque

Dopo 10 anni all'interno di una squadra non dev'essere facile dire addio ai propri compagni e a coloro che hanno fatto parte del proprio entourage, anche se di nome fate Sergio Aguero. Il campione argentino non ha bisogno di presentazioni, ma ha voluto comunque lasciare il segno tra coloro che, per anni, sono stati come una famiglia per lui.

Con la maglia dei Citizens ha segnato gol a non finire e ha alzato numerosi trofei, peccato solo non aver agguantato la coppa dell'ultima Champions League, persa a favore del Chelsea. Aguero passerà al Barcellona, ma sarà comunque un giocatore che rimarrà nei ricordi del club inglese, che diventeranno assolutamente indelebili dopo i regali che ha fatto a tutti i suoi "colleghi".

Come ogni anno, ogni giocatore del club dona una somma di denaro a favore di una raccolta benefica, e stando alle dichiarazioni dei magazine inglesi, il giocatore argentino non si è affatto risparmiato. Oltre a questo, ha donato un totale di 60 orologi Tag Hauer Formula 1, lo stesso tipo di orologio indossato da tutti i piloti e principali responsabili del circus che ruota attorno alle monoposto. Il valore di ogni orologio oscilla tra i 1,000 e i 3,000 euro, ma il premio più grande deve ancora venire.

Aguero infatti ha deciso di organizzare una lotteria dedicata a tutti i dipendenti del club, e in palio ha messo la sua Range Rover Evoque praticamente nuova, dato che l'aveva acquistata di recente. A differenza di quanto si possa immaginare, il modello in questione non ha nulla di particolarmente diverso da quelli che vediamo per la strada, e infatti il suo valore stimato è di circa 40,000 euro. In ogni caso parliamo comunque di un'auto premium, che è stata data in premio ad un magazziniere del club, a cui il giocatore ha consegnato personalmente le chiavi, comunicandogli "Ora quest'auto è tua!".

Il fortunato vincitore stenta ancora a credere a quanto avvenuto, e non gli sembra vero di poter andare al lavoro a bordo di una nuova Evoque. Difficilmente si scorderà di questo bellissimo gesto, benché sia stata la sorte a sceglierlo.

Restando in tema di calcio e motori, sicuramente è Cristiano Ronaldo il giocatore che fa più parlare di sé nel mondo delle automobili. Ultimamente ha infatti acquistato una rarissima Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro, e durante una visita a Maranello, si è portato a casa anche una Ferrari Monza da 1,6 milioni di euro.