Ad agosto 2022 riparte il mercato auto: Fiat Panda la più venduta

Agosto è, per tradizione, il mese in cui la maggior parte degli italiani si rilassa in vacanza. Quest'anno però è stato un ottimo mese anche per gli affari, almeno guardando al settore auto: dopo 13 mesi di segno meno, agosto 2022 finalmente ha fatto vedere una timida ripresa.

Ad agosto 2022 sono state 71.190 le autovetture immatricolate in Italia, significa +9,9% rispetto alle 64.767 auto immatricolate ad agosto 2021. Un piccolo barlume di speranza per un settore che da oltre un anno perde terreno in termini di unità (anche se i produttori non hanno smesso di guadagnare in tempo di crisi).

Ma quali sono state le 10 auto più vendute in generale ad agosto 2022? Prima in classifica, intoccabile, troviamo ancora una volta la Fiat Panda, capace di piazzare 5.115 unità. La Fiat 500 si è classificata seconda con 4.350 unità, mentre al terzo gradino del podio troviamo la Lancia Ypsilon con 2.830 unità. Il resto della Top 10 continua con la Ford Puma, la Citroen C3, la Peugeot 208, la Dacia Sandero, la Volkswagen T-Roc, la Toyota Yaris e infine la nuova DR 5.0 (sorella della nuova DR 6.0 presentata ad aprile 2022).

Sul web è possibile consultare anche la Top 50 completa di agosto 2022 sul sito ufficiale UNRAE, dov'è possibile vedere anche quali sono state le auto più vendute in tutto il 2022 da gennaio al 31 agosto. Le prime dieci posizioni vedono la Panda stravincere con 71.420 unità, seconda la Lancia Ypsilon con 27.413 vetture, mentre la Fiat 500 si è classificata terza a 23.610 unità. Continuiamo la lista con la Dacia Sandero, la Citroen C3, la Ford Puma, la Peugeot 208, la Jeep Renegade, la Fiat 500X e infine la Dacia Duster.