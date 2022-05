Quanto si può essere aggressivi sul Nürburgring? La compilation di auto e moto

Torniamo anche questo fine settimana sul tracciato tedesco del Nordschleife per assistere a una compilation dei piloti più aggressivi sul Nürburgring: tra motociclisti e “piloti della domenica”, quanti rischi sono pronti a correre pur di vivere un’esperienza indimenticabile durante la stagione aperta al pubblico?

Il video a cui ci stiamo riferendo, e che trovate allegato a questa notizia, è stato pubblicato giusto ieri da statesidesupercars, da tempo presente sulle colline circostanti il Nürburgring Nordschleife per immortalare vetture iconiche o momenti salienti del Touristenfahrten. Tra le curve del Caracciola Karussell, Brunnchen 1, Brunnchen 2 e Adenauer Forst vediamo dunque una moltitudine di vetture guidate da piloti alquanto aggressivi.

Una delle prime che cattura subito la nostra attenzione è una Mitsubishi Evo 6 modificata che, dopo averci accecati, percorre il Caracciola Karussell con cattiveria di fronte alle telecamere, uscendo egregiamente e avviandosi verso il resto del Nordschleife. Anche la Toyota Yaris GR all’Adenauer Forst dimostra di avere tutto ciò che serve per prendere il tratto a velocità elevate senza perdere il controllo. Fantastica è la KTM X-BOW, spettacolo certamente insolito ma pur sempre gradito.

Più avanti assistiamo anche a qualche bizzarro “incidente”, tra Volkswagen che tagliano le curve – e l’erba – e una Ford Focus RS che sembra prendersela con molta calma…ma ha, in realtà, il tubo di scarico pronto a staccarsi dalla vettura. Insomma, ci sono vetture e fenomeni per tutti i gusti: guardatevi il video, non ve ne pentirete!

Restando sul medesimo tracciato, eccovi una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 cavalli sul Nordschleife.