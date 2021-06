Aggiornato il tracciato Tesla di Fremont: percorriamolo dall'alto

Il canale YouTube Tesla Fremont Flyover ha appena pubblicato un video molto interessante. La clip in alto mostra infatti le riprese aeree fatte non molte ore fa da un drone, il quale ha immortalato la pista Tesla adiacente lo stabilimento proprietario di Fremont.

Il tracciato è servito e servirà alla compagnia automobilistica californiana per far macinare migliaia di chilometri ai suoi prototipi, e a quanto pare il brand ci tiene ad aggiornarla e a migliorarla costantemente. Come potrete notare, adesso le ringhiere laterali sono avvolte dal colore rosso, asfalto è tornato ad essere scuro grazie ad un nuovissimo strato superficiale, mentre la maggior presenza di segnaletica può aiutare i collaudatori ad orientarsi visivamente.

Sono in molti a suggerire che i ritocchi possano esser legati all'organizzazione di eventi e dimostrazioni per i clienti e per tutti i possibili consumatori, e non è da escludere che siano legati all'imminente lancio della Tesla Model S Plaid, atteso per il prossimo giovedì 10 giugno.

Giusto per ricordare i mirabolanti numeri promessi dalla berlina elettrica possiamo citare lo scatto da 0 a 96 km/h completabile in 1,99 secondi, oppure la sua capacità di chiudere il quarto di miglio in 9,23 secondi ad una velocità in uscita di 249 km/h.

Purtroppo non abbiamo informazioni ufficiali sulla questione, per cui non possiamo far altro che attendere il probabile tweet del CEO di Tesla, Elon Musk, che su social dei cinguettii è sempre molto attivo.

Restando nei paraggi della casa di Fremont e in tema di bolidi estremamente veloci vogliamo chiudere rimandandovi alle performance della Tesla Roadster con pacchetto SpaceX: una grafica interattiva ci mostra l'assurdo divario tra la hypercar a zero emissioni e gli altri veicoli a quattro ruote. In ultimo ci pare doveroso citare il parco a tema Tesla sognato dai numerosissimi fan del brand: il CyyberLand immaginato dai ragazzi di Car Lease Fetcher è un concentrato di genio e gusto estetico.