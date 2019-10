Dopo l'ultimo aggiornamento le Tesla in Autopilot si tengono alla larga dai camion

L'aggiornamento alla versione V10 del software delle Tesla ha portato tante novità. Tra le nuove funzionalità troviamo Netflix, Spotify, Cuphead eccetera. Al contempo state anche apportate modifiche all'Autopilot il quale, come potete vedere dal video in alto dal minuto 1:45, si comporta in modo più sicuro.

Certo, l'Autopilot si muove già in modo piuttosto accorto, sorpassando soltanto quando la corsia di destra o sinistra è completamente libera, tenendo distanze di sicurezza e così via. Ma dall'aggiornamento V10 del software integrato non fa solo questo, ma tiene una distanza laterale tanto maggiore quanto sono grandi i veicoli di fianco alla Tesla.

Il video caricato su Youtube da Scott Kubo, appassionato di Tesla, lo dimostra chiaramente grazie alla prudenza della sua Model 3 in seguito all'update 2019.32.11. La vettura è stata ripresa mentre tentava l'approccio ad un grosso camion, allargandosi fino al bordo sinistro della corsia in fase di sorpasso, per poi tornare al centro della carreggiata. Kubo utilizzava la sua auto in funzionalità Autopilot di base, con Autosteer, Lane Keeping e Adaptive Cruise Control. Secondo lui la differenza rispetto al passato è molto evidente:"(L'auto) si sposta nel display e da' più spazio al camion...e infine, boom! Si sposta subito a destra tornando al centro della corsia."

Adesso dal display è anche possibile un distinguo tra autobus e tir, dimostrando come i sensori siano abili nel differenziarli. In tal modo è concesso al cervello della Tesla di districarsi in modo differente nel traffico, soprattutto nei sorpassi autostradali.

