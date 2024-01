L'aggiornamento Tesla 30.8 ha 'rotto' Autopilot? Si moltiplicano le segnalazioni negli USA

Tesla è stata una delle prime aziende automotive a portare gli aggiornamenti OTA a bordo delle sue vetture, con la concorrenza che si è poi pian piano adeguata. Certo non sempre gli update funzionano correttamente, sembra infatti che una recente release abbia “rotto” Autopilot.

Partiamo dall’inizio: lo scorso mese Tesla ha annunciato un richiamo software per tutte le auto vendute con Autopilot dopo le indicazioni della NHTSA. La correzione è arrivata via OTA come tanti altri update del produttore, peccato però che qualcosa sia andato storto. Molti utenti affermano che l’aggiornamento abbia bloccato interamente Autopilot, a volte soltanto alcune funzioni, un guaio che neppure i Tesla Service Center sanno al momento risolvere. Le cause sarebbero difficili da diagnosticare, sembrerebbe un errore congiunto di hardware e software.

L’errore si sarebbe palesato su quelle auto che hanno aggiornato dal software 2023.44.30.6 alle nuove versioni 30.7 e 30.8, con quest’ultimo rilasciato lo scorso 4 gennaio secondo Not A Tesla App. Uno dei primi utenti a segnalare problemi è stato Brandon Yang, il quale ha contattato un Tesla Service Center dopo aver visto che alcuni sistemi di assistenza attiva non funzionavano correttamente. Dopo aver tentato di aggiornare il software alla versione 30.8, la vettura si è impallata e non si è più spenta. Neppure la disattivazione del Wi-Fi ha sbloccato la vettura, che ha continuato a installare (o quantomeno a provare di installare) l’aggiornamento tramite LTE. I problemi con l’update sono andati avanti per circa 72 ore, poi Yang ha deciso di raccontare la sua storia su Reddit dove ha trovato parecchi altri utenti con il suo stesso problema.

Al momento non ci risultano segnalazioni italiane del problema, del resto si tratta di un aggiornamento che Tesla ha messo a punto seguendo delle indicazioni della NHTSA, un ente di controllo che opera negli Stati Uniti, probabilmente in Europa non ha dovuto ricorrere ad alcun cambiamento software.