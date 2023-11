Un aggiornamento software ha bloccato le auto Rivian: 'Abbiamo fatto un errore'

Un aggiornamento di software andato male ha bloccato le auto Rivian. A comunicarlo è stato il vice presidente del reparto Software Engineering del brand Wassim Bensaid, che con un comunicato pubblicato su Reddit ha spiegato quanto accaduto, sottolineando che l'azienda è già al lavoro per trovare una soluzione. Ma cosa è successo?

Tutto è cominciato nella giornata di lunedì 13 novembre 2023, quando il marchio statunitense ha rilasciato la nuova versione del sistema software di R1S e R1T conosciuto con il codice 2023.42. Ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Nella pratica, l'aggiornamento non riesce a installarsi nelle vetture, avviene quindi che gli schermi rimangono completamente oscurati. L'ultimo update sulle auto Rivian era stato lanciato ad Halloween e trasformava i pedoni in zombie.

Le Rivian possono essere messe in moto e funzionano alla perfezione, ma il sistema di infotainment non riesce ad avviarsi a dovere, anzi rimane completamente spento. "Abbiamo cancellato l'aggiornamento - ci tiene a sottolineare Wassim Bensaid - e lo riavvieremo con il software adeguato", ma al momento non c'è ancora traccia di una possibile ripresa.

"Dipende da noi - termina il comunicato - è colpa nostra. Grazie per il vostro supporto e la vostra pazienza". In seguito (alle 10:45 di sera del lunedì) è stato rilasciato un update, sempre via Reddit, che non aggiunge poi molto alla situazione. "Il problema riguarda solo il sistema di infotainment, il resto del veicolo rimane operativo", e ancora "Stiamo valutando le migliori opzioni per risolvere questa situazione". Al momento, però, non sono stati rilasciati ulteriori update.

Sulla piattaforma X sono molti i video dei proprietari di Rivian che mostrano come rispondono i veicoli al bug della nuova versione 2023.42. Schermi neri che non riescono a processare l'OS; inoltre nei commenti vengono scambiati alcuni consigli su come ovviare a questo problema, per esempio come settare la temperatura interna all'abitacolo senza l'utilizzo dell'infotainment. Per fortuna almeno i van di Amazon, prodotti sempre da Rivian, non dovrebbero avere problemi.