L'ultimo aggiornamento della Porsche Taycan Cross Turismo è meglio di quanto previsto

Porsche ha annunciato un importante aggiornamento per i modelli Taycan, e tra le tante migliorie si parlava di una migliore efficienza, che offriva dunque un notevole aumento dell’autonomia con una singola carica della batteria. Il giornalista Harry Metcalfe ha avuto il piacere di provare la Taycan aggiornata con risultati sorprendenti.

Quando abbiamo provato su strada la Porsche Taycan Cross Turismo di prima generazione siamo rimasti più che soddisfatti, ma l’update la migliora ulteriormente. Stando a quanto dichiarato dalla casa, questo nuovo aggiornamento andrebbe a sbloccare un 15% circa di range extra rispetto al normale, che si traduce in circa 48-64 km di autonomia in più con una singola carica, toccando quindi una percorrenza fino a 402 km. Il test di Harry Metclafe però è andato ben oltre le aspettative, e nel suo utilizzo nel mondo reale, utilizzandola tra le tortuose strade inglesi, è riuscito a toccare i 435 km di autonomia.

Durante la prova non sono poi mancati numerosi elogi ad altre aree della vettura, tra i quali l’intelligente sistema di controllo di trazione e stabilità, che sembrano trovare il grip in ogni situazione, anche in fuoristrada o sull’erba bagnata, dove la Taycan procede senza indugio come se nulla fosse.

E infine non sono mancate parole di lode per il comportamento dinamico della vettura, che proprio come ogni Porsche che si rispetti offre tanta qualità e divertimento, nonostante la Taycan Cross Turismo si rivolga maggiormente ad un pubblico che cerca la praticità e il comfort di viaggio.