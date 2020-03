Tesla Giga Berlin: ecco i nuovi render e video del sito di EV più grande al mondo

Ci sono importanti progressi riguardo i lavori per la costruzione della Tesla Giga Berlin, il nuovo colossale stabilimento di Tesla, il quale potrebbe venire su alla stessa incredibile velocità con la quale è stata costruita la Giga Shanghai lo scorso anno.

Di certo non ci sono stati problemi inizialmente, infatti poche settimane fa sul sito degli scavi sono stati trovati 85 kg di munizioni e 25 bombe inesplose risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Prima ancora c'erano poi state delle proteste da parte dei cittadini del luogo, i quali non volevano vedere abbattuti i 150 ettari di alberi della foresta vicina. Insomma, non tutto è filato per il verso giusto.

Adesso però le cose cominciano a prendere il ritmo desiderato e, grazie a tre nuovi video (uno in alto e due visibili in fondo alla pagina) possiamo vederlo coi nostri occhi. Sono stati ripresi da droni in volo dotati di ottime camere in 4K che ci aiutano a notare la presenza di nuovi mezzi pesanti sul sito. Ancora più interessante è però il render postato su Twitter da Emil Senkel. La qualità del disegno tridimensionale è veramente alta, e ci permette di avere una prima immagine della fabbrica quando i lavori avranno termine.

Vi ricordiamo che la Tesla Giga Berlin servirà alla casa californiana per sfornare batterie, motori e una quantità industriale di Model Y. Il crossover elettrico arriverà a breve sul mercato, ma su internet sono già state condivise dettagliatissime immagini che ci mostrano gli interni in anteprima.