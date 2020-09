L'agenzia aerospaziale tedesca con U-Shift punta su guida autonoma e modularità

L'agenzia aerospaziale tedesca (DLR) ha presentato il prototipo di un veicolo destinato alla mobilità urbana. Il suo nome è U-Shift ed è progettato per assolvere vari ruoli: autobus urbano, taxi su richiesta, centro la distribuzione pacchi o punto vendita itinerante.

Completamente elettrico e pensato per la guida autonoma, U-Shift è concettualmente molto semplice; nella parte inferiore del veicolo c'è tutta la meccanica, con ruote, motore, trasmissione e batterie, il modulo della parte superiore è intercambiabile e può essere sostituito a seconda delle esigenze. La grande flessibilità di U-Shift permetterà di soddisfare le mutevoli esigenze del trasporto urbano senza dover sostituire continuamente i mezzi. Nel periodo turistico la maggior parte di U-Shift potrebbero essere allestiti ad autobus, in occasione di una fiera potrebbero diventare punti vendita, per poi trasformarsi in veicoli postali per la consegna di beni primari in caso di emergenza.

Lo U-Shift è attualmente funzionante ma non ancora dotato di guida autonoma. Il prototipo ha lo scopo primario di testare il sistema di scambio modulo, gli ingegneri stanno cercando di renderlo il più facile possibile. Una volta conclusa questa fase la DLR cercherà aziende per sviluppare l'interfaccia utente, studiare il grado di accessibilità e il tipo di apertura dei vari moduli. Entro il 2024 DLR prevede di realizzare una seconda versione completamente autonoma e capace di viaggiare a 60 km/h.

Questo tipo di mobilità è una delle possibili soluzioni per un futuro sempre più incentrato sulla guida autonoma e sulla sostituzione di beni con servizi, anche General Motors con il veicolo "PoD" Cruise Origin ha optato per una soluzione simile, mentre Volkswagen ha investito pesantemente sulla creazione della sussidiaria Volkswagen Autonomy.