Agente di polizia parla a un'auto senza conducente come se fosse un cane: il video

In un futuro non troppo lontano le automobili come le conosciamo noi guideranno in completa autonomia, anzi in alcune città del mondo esistono già dei robotaxi operativi, spesso però non sono in grado di affrontare problemi e situazioni d'emergenza. Ecco cos'è successo qualche settimana fa a San Francisco...

Lo scorso 24 aprile vi abbiamo mostrato un agente della polizia americana che ha intimato di spostarsi dalla strada a una vettura Waymo senza conducente, ovviamente senza raggiungere il risultato sperato... L'auto a guida autonoma è rimasta bloccata in una situazione d'emergenza e una scena simile è accaduta anche lo scorso 9 febbraio nel Sunset District di San Francisco. Una vettura Waymo a guida totalmente autonoma, dunque senza alcun conducente, si è ritrovata nel bel mezzo di un incrocio transennato per via di un intervento dei vigili del fuoco.

L'auto è entrata in modalità "protezione", si è bloccata e ha attivato le quattro frecce, gli agenti hanno così provato a farla spostare in diversi modi trattandola sostanzialmente come una sorta di cane... Addirittura un agente ha urlato inizialmente alla vettura "You stay!", come a dire "Cuccia", "Non muoverti", per evitare che andasse ulteriormente avanti. Gli agenti hanno anche tentato di far spostare la vettura accendendo un flare di emergenza, forse sperando che i suoi occhi digitali potessero funzionare un po' come la vista dei T-Rex di Jurassic Park... una mossa che ovviamente non ha portato a nessun risultato.

Ciò che sembra tutto molto divertente in realtà pone molti quesiti in merito al futuro di questi veicoli: qualora vi fossero migliaia di auto a guida autonoma in un centro cittadino, un singolo problema sarebbe capace di paralizzare tutto il traffico in maniera irreversibile? Sicuramente a livello di intelligenza artificiale c'è ancora tanto lavoro da fare, sembra assurdo però che nessuno abbia pensato a una modalità di emergenza che permetta agli agenti di polizia di spostare manualmente queste vetture. Nel video che vi mostriamo oggi si vede come gli agenti riescano anche ad aprire la portiera del lato conducente della vettura Waymo, senza però poter prendere i comandi. È strano anche che nessuno da remoto riesca a intervenire in situazioni simili... vedremo se in futuro gli ingegneri riusciranno a risolvere anche questi problemi.