Agente di polizia chiede a un'auto senza conducente di accostare: il video subito virale

La Guida Autonoma del futuro, ovvero di Livello 5 e senza alcun conducente al posto di guida (cosa cambia dal Livello 1 al Livello 5), esiste già oggi su alcune strade americane, pensiamo ad aziende come Waymo che hanno già flotte attive negli USA. Auto che possono essere fermate dalla polizia come tutte le altre...

Un video postato su TikTok ha raccolto milioni di visualizzazioni e il motivo è molto semplice: è stato girato dai passeggeri di un'auto a guida totalmente autonoma che un agente di polizia ha provato a far spostare dalla strada... Nel filmato si vede chiaramente l'agente che intima all'autovettura di spostarsi sulla destra e fare spazio sulla corsia, al volante però non c'è nessuno per soddisfare la richiesta. I due passeggeri a bordo non hanno potuto fare altro che sorridere e dire all'agente che non potevano fare niente, non erano loro a guidare la vettura.

Purtroppo il video si interrompe dopo pochi secondi, non sappiamo dunque com'è andata a finire la scena... sarebbe stato divertente vedere l'agente arrivare al finestrino per trovare il sedile del conducente vuoto! Filmati come questo creano nuovi dubbi sulle auto completamente autonome: se un conducente umano può chiaramente rispondere a segnali esterni, di altre persone o agenti di pubblica sicurezza, un'auto autonoma non può farlo. Sarà interessante capire come legalmente sistemeremo questi vuoti, e come gli algoritmi si evolveranno per rendere le vetture "più umane".