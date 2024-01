L'Aeroporto di Parigi Orly vieta l'accesso alle auto termiche: passeggeri usino la metro

Intervistato dal quotidiano La Tribune, l’attuale presidente del Gruppo ADP (che un tempo si chiamava Aéroports de Paris) Augustin de Romanet ha parlato delle novità che rivoluzioneranno l’aeroporto di Parigi Orly sul fronte della mobilità: le auto a benzina e diesel non saranno più le benvenute.

L’aeroporto in questione, il secondo più importante della Capitale francese dopo lo Charles De Gaulle, ha un obiettivo da raggiungere: ridurre a zero le emissioni “a terra” di CO2 entro il 2030. 5 anni dopo, nel 2035, toccherà allo CDG. Le auto termiche dunque non aiutano l’aeroporto a raggiungere tale quota, motivo per cui Augustin de Romanet ha deciso di non scendere a compromessi.

“A oggi, l’80% dei passeggeri utilizza ancora il trasporto stradale per raggiungere l’Aeroporto di Orly. Queste vetture contribuiscono al 40% delle emissioni terrestri”, una quota che evidentemente l’aeroporto non può più permettersi. Dal 2014 la città di Parigi e la RATP, la società dei trasporti pubblici, hanno lavorato per estendere la linea 14 del Metrò fino all’Aeroporto di Orly, con l’apertura dei servizi proprio in questo 2024. Spingere le persone a utilizzare i mezzi pubblici è proprio ciò che vuole fare l’Aeroporto, che tramite de Romanet ha ora annunciato che i veicoli termici non potranno più raggiungere Orly. Ovviamente esisteranno delle eccezioni, taxi, NCC, vetture che trasportano persone con disabilità, servizi di emergenza e simili potranno ovviamente entrare per raggiungere i terminal, in ogni caso la mobilità tradizionale ha appena avuto un nuovo colpo d’ascia...

