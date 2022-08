Un aereo tenta l'atterraggio d'emergenza sulle strade della Florida, ma finisce male

Ci risiamo, un piccolo aereo privato ha avuto problemi in alta quota e ha dovuto tentare un atterraggio d’emergenza tra le strade trafficate della città, ma il contatto col suolo non è stato dei migliori. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente, e solo il pilota ha riportato alcune leggere ferite.

Lo sfortunato evento è accaduto lo scorso 19 agosto, nella città di Orlando, in Florida, quando un Cessna 182 in picchiata è stato immortalato dalla fotocamera di un automobilista che passava sulla strada dove pochi secondi dopo si sarebbe schiantato il velivolo.

Come detto, il pilota stava tentando un atterraggio d’emergenza cercando di limitare il più possibile gli eventuali danni derivanti dalla manovra, ma a pochi metri dal suolo il velivolo ha smesso di planare ed è andato in stallo, scendendo a capofitto verso la strada, schiantandosi di muso sull’asfalto per poi scivolare per svariati metri fino al giardino di una abitazione lì vicino.

Stando a quanto riportato successivamente da NBC News, il pilota dell’aereo, Remy Colin, ha ammesso che la causa dell’incidente è stata sua: aveva calcolato male il carburante a bordo e si è ritrovato improvvisamente a secco. Per fortuna l’incidente si è risolto senza particolari danni, e solo con una ferita alla testa riportata dallo stesso Remy.

