Aereo tampona un veicolo in autostrada, avete letto bene

Pochi giorni fa a New Brighton, in Minnesota, si è verificato un incidente davvero bizzarro. Un aeroplano, per motivi emergenziali, è atterrato in autostrada tamponando un veicolo in transito.

Le autorità locali hanno fato sapere che la vicenda è avvenuta all'incirca alle 21:30 ora locale del 2 dicembre scorso, quando il pilota di un Bellanca Viking a motore singolo si è visto costretto a toccare terra su un'autostrada a due corsie in direzione nord. Le telecamere della CCTV erano piazzate proprio di fianco alla carreggiata, e hanno ripreso ogni istante dell'atterraggio, come potete vedere voi stessi dall'incredibile video in alto.

L'autostrada in questione non è in genere particolarmente soggetta a traffico o ingorghi, e in quel momento il pilota del piccolo velivolo ha individuato uno spazio tra le autovetture dove potersi infilare senza, con un po' di speranza, provocare troppi danni. Alla fine dobbiamo ammettere che l'uomo ha mostrato dell'esperienza da vendere, in quanto ha evitato alla grande le barriere laterali, i grossi lampioni ai bordi della strada e quasi tutti i veicoli che percorrevano lo specifico tratto di strada.

Purtroppo non è stato possibile evitare la vettura visibile sulla corsia destra dell'autostrada. Dalle riprese non è facile capire cosa sia avvenuto esattamente, ma all'undicesimo secondo della clip si intuisce che l'aeroplano abbia toccato il paraurti della macchina con la sua ala destra, spedendola verso l'estremità della corsia. Ora come ora non sappiamo l'entità del danno inerente auto e velivolo, ma è stato riportato che l'aereo non sarà in grado di volare fino a quando non verranno attuate ingenti riparazioni.

Per fortuna non sono stati segnalati gravi ferimenti, e secondo l'emittente WKYC le forze dell'ordine hanno dovuto immediatamente chiudere la Northbound 35W per molte ore, onde evitare che i veicoli in arrivo potessero incappare in detriti sulla carreggiata.

Chi segue da tempo le nostre pagine sa che non è affatto la prima volta che riportiamo di un evento del genere. Durante lo scorso mese di aprile ad esempio il pilota di un altro aereo ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza su un'autostrada del Québec, in Canada, con ottimi risultati. Più di recente invece WBIR 10 News ha testimoniato un altro atterraggio di emergenza verificatosi sulla Interstate 640 nei pressi di Knoxville, in Tennesse: per fortuna, anche in quest'ultimo caso non si sono avuti gravi danni o ferimenti.