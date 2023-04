L'aereo dei soccorsi atterra sull'autostrada per un salvataggio d'emergenza: il video

Che si tratti di medici, pompieri o forze dell’ordine, i soccorsi fanno sempre il possibile per riuscire a risolvere le situazioni più critiche ma a volte bisogna andare oltre e compiere qualcosa di straordinario, come in questo caso. Un grave incidente nell’Outback australiano può avere conseguenze tragiche e soltanto un aereo può agire in tempo.

Lo scorso sabato, 1 aprile 2023, un uomo che si trovava di passaggio sulla Eyre Highway che attraversa l’Outback australiano ha notato un SUV fermo a lato strada, seriamente danneggiato a seguito di numerosi cappottamenti e al cui interno c’era ancora il conducente in fin di vita. Di fatto, questo è stato di per sé un evento paragonabile alla vittoria alla lotteria, ma non c’era tempo da perdere, per cui il passante ha chiamato i soccorsi, e il modo più veloce per arrivare sul luogo del misfatto era l’aereo.

Il velivolo Pilatus PC-12 dell’RFDS, ovvero Royal Flying Doctor Service, è arrivato il più in fretta possibile ed è atterrato direttamente sull’autostrada (un aereo ha provato un atterraggio d’emergenza in Florida ma non è andata bene), grazie anche all’intervento della polizia, che nel frattempo era giunta da un luogo vicino e aveva provveduto a bloccare la strada per lasciare libero lo spazio di atterraggio.

“I nostri piloti sanno esattamente quale tratto di autostrada è il posto dove atterrare come pista di atterraggio improvvisata. Abbiamo un paio di posti nel South Australia dove l'autostrada è stata deliberatamente ampliata e rinforzata per essere una pista di atterraggio di emergenza”, ha spiegato il Dr. Mardi Steere, Direttore generale esecutivo dei recuperi.

Un team specializzato ha poi raggiunto immediatamente il ferito per accertarsi delle sue condizioni e per metterlo in sicurezza così da caricarlo sull’aereo che dopo poco è ripartito alla volta del Royal Adelaide Hospital, dove il paziente è ricoverato ancora in condizioni critiche ma stabili.

Un pronto soccorso estremo e delicato, ma capace di salvare delle vite umane. L’evento ci ha però riportato alla mente l’aereo privato costretto ad atterrare in autostrada perché senza benzina, che fortunatamente non ha creato incidenti.