Aereo esegue un atterraggio d'emergenza in autostrada: era finito il carburante

Di aerei che si lanciano sulle autostrade per evitare il peggio ne abbiamo già riportati, ma anche in questo caso il video ha fatto piuttosto scalpore, in quanto non è cosa di tutti i giorni per un automobilista ritrovarsi davanti un velivolo invece che un'altra vettura.

D'altronde è proprio quanto accaduto sulla Interstate 640, in Tennessee. Secondo quanto riporta la polizia di Knoxville, intervistata da WBIR 10 News, un piccolo velivolo sarebbe atterrato in fretta e furia tra lo sgomento degli automobilisti a causa della mancanza di carburante nel serbatoio.

Il mezzo, visibile sia dal video in alto che dal post Twitter delle forze dell'ordine in fondo alla pagina, è un Cessna 172 il quale può ospitare il pilota e un massimo di due passeggeri. La partenza era avvenuta dallo Sky Ranch Airport nei pressi della Alcoa Highway, mentre la destinazione era l'Island Home Airport di South Knoxville. A ogni modo diciamo subito che non sono stati registrati ferimenti, e la fase d'atterraggio è stata precisa e delicata anche grazie alla scarsa presenza di veicoli in transito.

Alla fine, con l'aiuto di un amico, il proprietario del piccolo aereo è riuscito a fare rifornimento e a tornare in area mentre la polizia si curava del traffico per evitare incidenti. Insomma, le autostrade per molti sono il posto ideale sul quale guidare, ma non credevamo che i piloti la pensassero allo stesso modo.

Come accennato in apertura, non è la prima volta che accade una cosa simile: ecco a voi il video di un aereo mentre atterra tra le auto. In chiusura, restando in tema, vogliamo mostrarvi la sfida tra una Lamborghini Huracan Evo, una Ferrari 812 Superfast e un potentissimo velivolo: chi la spunta?