Questo aereo elettrico monta sperimentali batterie al litio-zolfo da 400 Wh/kg

Il prossimo 22 settembre Elon Musk terrà l'attesissimo Tesla Battery Day, durante il quale la società californiana annuncerà importanti novità sulle batterie delle sue auto. Nel frattempo diverse aziende stanno giocando d'anticipo: ora la britannica Oxis annuncia di avere batterie al litio-zolfo pronte per l'uso.

Come vi abbiamo raccontato già qualche tempo fa, le nuove batterie al litio-zolfo sarebbero una specie di manna dal cielo per l'attuale mercato auto. La loro produzione costa meno rispetto alle normali batterie agli ioni di litio, inoltre hanno una maggiore densità, dunque a parità di ingombro e di peso possono contenere una maggiore energia. Tuttavia bisogna fare attenzione alla loro durata nel tempo, ai cicli di ricarica che è possibile effettuare, motivo per cui ancora nessuno le ha lanciate sul mercato globale.

Ora però la britannica Oxis afferma di avere una chimica abbastanza affidabile e sicura: "Abbiamo sviluppato una batteria in grado di contenere 470 Wh/kg di energia e contiamo di raggiugnere i 500 Wh/kg entro un anno. Entro il 2025 puntiamo ai 600 Wh/kg". Dettagli davvero interessanti, considerato che una batteria agli ioni di litio conserva solitamente da 100 a 265 Wh/kg. Tuttavia resta il problema dei cicli di ricarica: Oxis è attorno ai 250 cicli (pochissimo, neppure un anno di vita ricaricando tutti i giorni, mentre gli ioni di litio possono durare svariati anni) e conta di raddoppiare la cifra entro i prossimi 48 mesi.

Nel frattempo però queste sperimentali batterie avranno un utilizzo pratico: si faranno le ossa a bordo dell'eColt della Texas Aircraft Manufacturing, un piccolo velivolo elettrico che avrà una batteria al litio-zolfo da 90 kWh e una densità di 400 Wh/kg. Chissà se gli ingegneri Tesla hanno proprio questa stessa tecnologia nella manica e magari sono riusciti a far meglio... lo scopriremo a fine settembre.