AEHRA svela il suo primo SUV elettrico: rivoluzione parte da design e sostenibilità

Non è passato molto tempo dalla pubblicazione del teaser del SUV elettrico AEHRA, proposto da una start-up milanese davvero ambiziosa. Ebbene, finalmente AEHRA ha presentato il suo primo veicolo lanciando la rivoluzione elettrica caratterizzata da design e sostenibilità.

L’obiettivo della azienda italiana è quello di cambiare le regole del gioco, offrendo un cambiamento radicale nella produzione di veicoli elettrici di alta gamma: per farlo, AEHRA offre un concentrato di leggerezza e aerodinamica, innovazione e design, tecnologia e sostenibilità, bellezza e funzionalità. L’auto è infatti realizzata in materiali compositi con basso impatto di carbon footprint, data la presenza di materiali riciclabili fino a cinque cicli.

La monoscocca è interamente in fibra di carbonio, e il veicolo ha un passo di tre metri, lunghezza di cinque e larghezza di due, quattro ruote sterzanti e peso inferiore alle due tonnellate. Il sistema di aerodinamica attiva consente una guida sportiva e sicura al contempo, mentre il powertrain ad alta efficienza permette una percorrenza superiore agli 800 km.

Hazim Nada, CEO di AEHRA, ha dichiarato: “Non presentiamo solo un'auto, bensì un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia, che siamo sicuri rappresenterà un riferimento non solo per il settore dell’auto elettrica, ma per tutto il mondo dell’automotive di alta gamma”. Il cofondatore Sandro Andreotti ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è superare gli attuali limiti dell’auto elettrica, per realizzare una vettura capace di reinventare il mercato dell’auto elettrica di alta gamma, colmando nello scenario europeo l’assenza di un attore in grado di rappresentare il Vecchio continente nella mobilità elettrica di alta gamma”.

Filippo Perini, AEHRA Chief Design Officer, ha infine spiegato che questa vettura non è definibile semplicemente come SUV, in quanto ha dimensioni interne superiori e un aspetto esterno molto più aerodinamico; secondo AEHRA, è ora di inventare un nuovo acronimo simbolo del coraggio di questa soluzione.

Il prezzo? La stima di AEHRA è pari a 160.000/180.000 dollari, ma non c’è ancora una quota specifica confermata.