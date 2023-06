Aehra Sedan: la rivoluzionaria berlina elettrica tutta italiana

In occasione del MIMO (Milano Monza Motor Show) 2023 è stata svelata la Aehra Sedan. Per la start-up milanese è il secondo modello, dopo il SUV presentato lo scorso novembre. La Sedan è una berlina elettrica premium che punta all’eccellenza, sia dal punto di vista del design che della tecnologia utilizzata.

Design curato da Filippo Perini, noto per le precedenti esperienze in Alfa Romeo, Lamborghini e Italdesign. La Sedan non eredita tutte le soluzioni visive dell'Aehra SUV, ma bensì spicca di personalità propria. La carrozzeria sfrutta il concetto del corpo monovolume ed è dotato di un padiglione dalle linee parecchio inclinate, che le donano un aspetto sportivo. L’abitacolo è avanzatissimo e la coda è da vera fastback. Molte di queste scelte stilistiche sono applicabili esclusivamente su di un’auto elettrica.

Perini ha analizzato la Sedan dichiarando: “vista di profilo l'auto è una linea ininterrotta dove gli spigoli sono quasi assenti. Un gioco di luci e ombre che ne scolpisce l'aspetto. La metà superiore rappresenta una forma pura e lineare che scorre elegantemente dal cofano al parabrezza, fino alla linea del tetto. Abbiamo deliberatamente creato una linea molto fluida, quasi come quella di un aereo. Si ha la sensazione che la Sedan scivoli nell'aria senza sforzo con grande efficienza, anche quando è ferma”.

Rispetto al SUV è più sportivo anche il disegno dei cerchioni, passati da 5 a 7 razze. La batteria sarà realizzata in esclusiva per il modello dal gruppo austriaco Mia Battery Systems ed è prevista un’autonomia di 800 km. Gli interni seguono lo stile del SUV, offrendo un'abbondante dose di tecnologia e lusso.

Hazim Nada, co-fondatore, presidente e CEO di Aehra, ha dichiarato: “abbiamo avuto l'audacia e il coraggio di infrangere ogni limite, sfruttando le tecnologie più avanzate che l'industria automobilistica e aeronautica mondiale mettono a disposizione”. L'arrivo nei concessionari della Sedan è previsto nel 2025. (immagini: Aehra)