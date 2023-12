Aegis Coupe, la fantastica concept elettrica disegnata dai designer BMW, Volvo e VW

Aegis Coupe, una concept car straordinaria creata da Quichen Lee di BMW Designworks, Grigorii Butin, Sandeep Dasari di Dazz Design Team, Tiago Aiello di Volvo e Artem Shkirenko. Questa vettura, basata su una piattaforma modulare, offre diverse configurazioni e propulsori, dal motore a combustione interna all'elettrico.

"Cinque designer di automobili entrano in un bar, ognuno con una richiesta unica al barista. Il primo vuole un Martini elegante e aerodinamico con un tocco di lusso, il secondo chiede una birra ad alte prestazioni turbo con un tocco di luppolo, il terzo vuole un cocktail classico ma elettrico, shakerato non mescolato, il quarto desidera una bevanda veloce, a basso consumo di carburante e con un tocco di creatività, mentre il quinto, più pratico, chiede la stessa cosa di tutti gli altri ma con la funzionalità di guida autonoma, perché non ha voglia di sollevare un bicchiere". Queste parole vengono direttamente dal blog ufficiale BMW.

In un mercato in cui Bmw stessa ha ammesso che l'adozione dell'elettrico andrebbe a rilento, nasce la Aegis Coupè. La parte anteriore presenta una grande griglia integrata con fari e sensori, mentre il profilo laterale è caratterizzato da una linea di cintura dinamica. Il tetto è basso e spiovente, sottolineando la silhouette sportiva e da coupé. L'interno è progettato per offrire un'esperienza di guida coinvolgente con un layout cocoon, senza schermi di grandi dimensioni, un volante dalle forme uniche e un design minimalista.

Nonostante la sua straordinaria estetica e il design innovativo, l'Aegis Coupe non è destinata alla produzione di massa; è un progetto creativo frutto della collaborazione di talentuosi designer che desiderano esplorare e esprimere la loro visione del futuro della mobilità.

Sebbene il mercato dell'elettrico sia in crescita, l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea per immatricolazione di veicoli a batteria, la disinformazione e le teorie complottiste sembrano aver avuto la meglio secondo un esperto.