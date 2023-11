Adrian Newey fu a mezz'ora dalla firma con Ferrari: 'Saltò tutto per colpa della Valkyrie'

Se la Red Bull sta dominando da tre anni a questa parte il mondiale di Formula 1, che come da date del campionato 2023 si chiuderà a fine mese, gran parte del merito lo si deve al progettista Adrian Newey.

Da molti è stato ribattezzato il "progettista del secolo", tenendo conto delle sue incredibile vetture realizzate per Williams, McLaren e appunto la scuderia di Milton Keynes.

Proprio per via del suo trascorso superlativo, Ferrari lo avrebbe voluto con se negli ultimi anni: l'obiettivo era formare un nuovo Dream Team sulla falsa riga di quello composto da Ross Brown, Michael Schumacher, Jean Todt (con Montezemolo a fare da regista), per riportare il titolo a Maranello.

Il Cavallino Rampante era pronto a tutto pur di strappare un contratto all'Ufficiale dell'ordine dell'impero britannico, ricoprendolo d'oro e trattandolo come uno sceicco, ma alla fine lo stesso ingegnere non si fece convincere, restando in Red Bull.

Tutta colpa dell'Aston Martin Valkyrie, come svelato dal team principal di Milton Keynes, Chris Horner. Parlando negli scorsi giorni in occasione del podcast Eff Won with DRS, ha raccontato: “La Ferrari lo aveva cercato con insistenza – si legge su Formulapassion.it - gli ha promesso il mondo, uno stile di vita da Hollywood a Monte-Carlo, voli tra la fabbrica e il Principato ogni giorno, e anche la possibilità di costruire una vettura stradale. Dietrich Mateschitz (il fondatore di Red Bull scomparso l'anno scorso ndr) lo convinse a rimanere: ‘Se vuoi fare una vettura stradale, la faremo“. Lui gli ha chiesto: ‘Come?’ e Mateschitz gli rispose di non averne idea, ma che avrebbe trovato il modo”.

Newey ha ammesso in una recente intervista di essere stato vicino alla Ferrari nel 2014, ed è proprio a quegli anni a cui probabilmente si riferisce Horner, quando tra l'altro Vettel passò a Modena e la Red Bull attraversò una serie di problemi iniziali legati alle nuove motorizzazioni ibride.

In seguito Mateschitz “consegnò” a Newey l'auto stradale che ricercava, leggasi l'hypercar Aston Martin Valkyrie, vettura la cui manutenzione costa come due Lamborghini Huracan, e di fatto un'auto da corsa.

“Andai dall’allora CEO Aston Martin – ha continuato Horner - Andy Palmer e gli dissi: ‘Noi abbiamo il miglior designer, voi due grandi marchi. Non finanzieremo la macchina, ma credo abbia senso unire queste due cose. Ne parlammo in un pub in Inghilterra”.

La Valkyrie venne progettata da Newey insieme a Marek Reichmann, e del progetto ne parlò in prima persona proprio lo stesso Horner in un pub inglese davanti ad una pinta di birra: “Fu a mezz'ora dalla firma con Ferrari”, ha aggiunto e concluso il team principal Red Bull.