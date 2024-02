Adrian Newey in Ferrari con Hamilton? Il clamoroso Dream Team potrebbe divenire realtà

Ve lo abbiamo scritto 2 giorni fa, il clamoroso caso di Chris Horner che potrebbe rischiare il posto in Red Bull, dopo un episodio non ancora chiaro. Una notizia bomba che sta scuotendo la Formula 1 e che sembra verrà definitivamente chiarita nella giornata di venerdì 9 febbraio, quando è atteso un comunicato ufficiale del team campione del mondo.

Dopo l'arrivo ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, un'altra nuova decisamente frizzante sta tenendo occupati i tifosi della Formula 1, e potrebbe riguardare indirettamente Adrian Newey, quello che da molti è già stato ribattezzato il progettista del secolo.

Secondo Joe Saward, giornalista che da anni frequenta il paddock, un eventuale addio di Horner potrebbe infatti spingere anche Newey a dire addio al team di Milton Keynes: "Si è creduto a lungo che Christian Horner e Adrian Newey avessero contratti che si proteggessero a vicenda – ha scritto Saward via X, ex Twitter - se uno se ne va, può farlo anche l'altro. Ciò non è mai stato confermato, ma costituirebbe una dinamica interessante se dovesse succedere qualcosa a Horner".

Adrian Newey non è di certo una figura qualunque nel Circus tenendo conto che in bacheca vanta ben 13 titoli iridati, 7 piloti e 6 costruttori, grazie alle sue vetture progettate, su un totale di 19 campionati del mondo disputati. Un trasferimento a Maranello sarebbe quindi clamoroso e permetterebbe alla Ferrari di formare un vero e proprio Dream Team assieme a Lewis Hamilton, ricordando da vicino il magico trio Schumacher, Brawn, Todt che permise alla Rossa di portarsi a casa cinque campionati del mondo senza pressochè avere rivali.

Tra l'altro non è di certo nuovo l'amore del Cavallino Rampante nei confronti del progettista Red Bull visto che negli scorsi mesi proprio Chris Horner svelò che la Ferrari era pronta a ricoprire d'oro Newey pur di averlo con se. “La Ferrari lo aveva cercato con insistenza – aveva raccontato - gli ha promesso il mondo, uno stile di vita da Hollywood a Monte-Carlo, voli tra la fabbrica e il Principato ogni giorno, e anche la possibilità di costruire una vettura stradale. Dietrich Mateschitz (il fondatore della Red Bull, morto nel 2022, nda) lo convinse a rimanere: ‘Se vuoi fare una vettura stradale, la faremo“. Lui gli ha chiesto: ‘Come?’ e Mateschitz gli rispose di non averne idea, ma che avrebbe trovato il modo“. A bloccare Newey fu l'Aston Martin Valkyrie, splendida hypercar realizzata appunto in collaborazione con il progettista Red Bull.