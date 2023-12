Adrian Newey contro le auto elettriche 'Più inquinanti dei benzina, tanta disinformazione'

Adrian Newey, quello che viene considerato uno dei più grandi progettisti di auto di Formula 1 di tutti i tempi, se non il più grande in assoluto, si è scagliato in maniera inesorabile contro le auto elettriche.

Adrian Newey, dopo aver raccontato di aver sfiorato per tre volte la Ferrari, ha rilasciato in queste ore un'intervista ai microfoni dei tedeschi di Motorsport Magazin, in cui ha messo in dubbio l'aspetto “green” delle vetture elettriche e il loro basso impatto ambientale.

L'ingegnere inglese non è la prima volta che si espone contro le vetture a batteria, definendo già in passato la rivoluzione green solamente in apparenza, e in questi giorni ha rincarato la dose spiegando: "La Formula 1 può e deve svolgere un ruolo in questo senso, ma ogni giorno assistiamo a discussioni relative a quali dovrebbero essere le fonti di energia: elettrica, biocarburante, carburante sintetico, idrogeno. C’è molta disinformazione in giro sull’argomento, soprattutto per quanto riguarda il lato elettrico. La gente comincia a rendersi conto che l’impronta di carbonio della produzione di un veicolo elettrico è molto più grande di quella di un veicolo a benzina. L’ipotesi che l’elettricità prodotta dall’energia eolica o solare sia priva di emissioni non è corretta".

Un intervento a gamba tesa quello del 65enne genio di casa Red Bull che ha poi aggiunto, soffermandosi in particolare sulle monoposto di Formula 1 e sulle loro dimensioni: "Le nostre auto sono diventate più grandi e più pesanti e non sono particolarmente efficienti dal punto di vista aerodinamico, perché hanno molta resistenza. Purtroppo la Formula 1 ha ottenuto l’esatto contrario con queste nuove regole. È chiaro che per il Circus come per l’industria automobilistica in generale, auto più grandi e pesanti e l’ossessione della gente per l’alimentazione a batterie o a benzina sono la direzione sbagliata. Il problema più grande è la quantità di energia necessaria per muovere questo affare, indipendentemente dalla provenienza".

E a proposito, dal 2026 le Formula 1 cambieranno, divenendo più corte e molto più leggere, con la speranza di favorire così lo spettacolo grazie ad auto senza dubbio più maneggevoli rispetto a quelle attuali.