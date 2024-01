Adrian Newey: 'Nel 2022 eravamo più lenti di Ferrari, le nuove direttive FIA ci aiutarono'

La Red Bull è divenuta quell'auto fenomenale che abbiamo tutti apprezzato durante il mondiale di Formula 1 2023 anche grazie al regolamento. A svelarlo è stato niente di meno che il suo progettista, Adrian Newey, nel mirino della critica per alcune affermazioni sulle auto elettriche.

Parlando con i microfoni di The-Race.com, il genio che si nasconde dietro le Red Bull ha ammesso: “Quando l’anno scorso (2022 ndr) è stata annunciata questa modifica al regolamento alcuni dei nostri tecnici sosteneva che come team dovessimo combattere contro questa decisione per evitare che venisse ratificata. io invece ritenevo che l’anno scorso fossimo alle spalle della Ferrari a livello di prestazioni nelle curve ad alta velocità. La nostra vettura aveva problemi nelle curve ad alta velocità e quindi il cambio di regolamento poteva essere adatto a noi, perciò non abbiamo insistito troppo nella contestazione di questa decisione. Alla fine sembra che ci sia andata bene”.

Nel corso della stagione 2022, come ricorda anche Formulapassion.it, Red Bull e Ferrari sono state a lungo avversarie e soltanto i noti problemi ai box e qualche magagna nella power unit, hanno obbligato la Rossa a soccombere e a lasciare spazio al secondo mondiale di Max Verstappen, quello che diverrà forse il pilota più forte di tutti i tempi.

Nel corso di quell'annata era arrivata la direttiva tecnica FIA TD039 che era stata introdotta per ragioni di sicurezza a seguito del fastidioso fenomeno del porpoising, il rimbalzo aerodinamico che due anni fa aveva messo in difficoltà numerose case automobilistiche, a cominciare da Ferrari e Mercedes.

Red Bull, invece, aveva sofferto molto meno di questo problematiche, grazie anche alla decisione di introdurre un nuovo regolamento che stabiliva che il fondo delle vetture venisse allungato di 15 millimetri, e l'altezza da terra portata più in su di 10 millimetri.

Insomma, piccole accortezze e modifiche che hanno permesso a Red Bull di diventare una super auto, così come svelato da Adrian Newey.